Дубль Кателевского и преимущество «Ак Барса» в полуфинале Кубка Гагарина

«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Металлургом» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом (4:1).

С первых минут игра стартовала на высоких скоростях. Темп задавали гости. Однако счет во встрече открыли хозяева, а затем удвоили свое преимущество.

За 4,5 минуты Дмитрий Кателевский отметился дублем. Обе шайбы были забиты с одинаковой позиции в непосредственной близости от ворот соперника. Голкипер «магнитки» Илья Набоков явно не ожидал такой прыти от 92 номера казанцев. На перерыв команды отправились при счете 2:0 в пользу хозяев.

Во второй двадцатиминутке «Ак Барс» заколотил третью шайбу в большинстве, благодаря мощному удару«из офиса» Дмитрия Яшкина в одно касание с передачи от синей линии Никиты Лямкина (3:0). После этого «магнитка» слегка притормозила напор хозяев. Сделал это форвард гостей Робин Пресс, вышедший один на один с Тимуром Биляловым и затолкнувший шайбу в ворота - 3:1.

До конца третьего периода царило безголевое молчание. При этом темп игры со стороны обеих команд сохранялся. Кирилл Семенов стал гером заключительного отрезка в матче и забил четвертую шайбу за 55 секунд до звучания финальной сирены.

Таким образом «Ак Барс» ведет в серии полуфинала плей-офф КХЛ. Ближайщая встреча между соперниками пройдет послезавтра, 30 апреля, в Казани. Начало - в 15:00 мск.