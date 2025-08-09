news_header_top
На главную ТИ-Спорт 9 августа 2025 17:47

Дубль Глебова обеспечил ЦСКА разгром над «Рубином» в четвертом туре РПЛ

Фото: pfc-cska.com

ЦСКА на своем поле разгромил «Рубин» в четвертом туре РПЛ со счетом 5:1.

В составе «армейцев» дублем отметился полузащитник Кирилл Глебов, еще по голу забили Даниил Круговой, Игорь Дивеев и Тамерлан Мусаев.

У «Рубина» гол на свой счет записал нападающий Мирлинд Даку.

Отметим, что казанцы потерпели первое поражение а в сезоне. После четырех туров у «Рубина» осталось семь очков.

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Рубин» занял первое место в командном зачете по итогам июля. На втором месте Минспорта РТ, на третьем команда «КАМАЗ-Мастер».

#фк рубин #пфк цска
