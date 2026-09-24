Дубль Денисенко и буллит Семенова принесли «Ак Барсу» победу над «Сибирью»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» увезли два очка из Новосибирска, уступая по ходу матча и спасшись лишь в концовке основного времени.

Казанцы спаслись в концовке за счет шестого полевого игрока и дожали «Сибирь» в серии буллитов — 3:2 Б. Григорий Денисенко оформил дубль, Кирилл Семенов реализовал решающий бросок.

Счет открыли хозяева в середине первого периода. После выигранного вбрасывания шайбу получил Сергей Попов и переиграл Тимура Билялова — 1:0.

«Ак Барс» отыгрался в концовке того же периода. В большинстве точный бросок в касание нанес Денисенко, для которого это уже второй гол в двух последних матчах — 1:1.

Во втором периоде «Сибирь» снова вышла вперед. Степан Никулин отдал точную передачу, а Михаил Орлов броском в касание отправил шайбу в сетку — 2:1.

В концовке встречи казанцы пошли ва-банк: взяли тайм-аут, заменили вратаря на шестого полевого игрока и сумели сравнять.

Денисенко оформил дубль, добив шайбу с пятачка — 2:2.

Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов точный бросок Семенова принес гостям победу.

«Ак Барс» после этой победы поднялся на второе место в таблице Востока.

Следующий матч казанцы проведут 26 сентября на выезде против «Металлурга».