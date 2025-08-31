Дубль Даку во имя умершего дедушки и обидная ничья: как «Рубин» сыграл против «Оренбурга»

«Рубин» в матче седьмого тура РПЛ не смог увезти победу из Оренбурга. Встреча с одноименной командой завершилась для казанцев со счетом 2:2. Об итогах и ключевых моментах матча – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Неудобный «Оренбург» Слишковича

«Оренбург» под руководством Владимира Слишковича набирает обороты и потихоньку выкарабкивается со дна турнирной таблицы РПЛ. До встречи с «Рубином» у «газовиков» были матчи против «Акрона» (2:1) и «Ахмата» (2:2), в которых они проявили себя яркой, самобытной командой в нападении. Впрочем, это фирменный почерк команд Слишковича.

Поэтому легкой прогулки «Рубину» ожидать точно не стоило. Добавлял сложностей казанцам и искусственный газон на стадионе «Газовик». В столице Татарстана коллектив Рашида Рахимова играет на натуральном покрытии – что на клубной базе, что на «Ак Барс Арене». Но, опять же, с подобными трудностями сталкивается практически каждая команда РПЛ.

«Сегодня для меня был сложный матч»

Первый тайм завершился уверенной победой для «Рубина» со счетом 2:0. Рахимов, не изменяя себе, выставил традиционный для себя состав. Комментатор Роман Нагучев в эфире телетрансляции по этому поводу позволил себе шутку: «Даже если вы не особо следите за матчами РПЛ, стартовый состав «Рубина» на какую-либо из игр вы без труда назовете с 90-процентной точностью».

Казанский клуб в этом сезоне РПЛ действительно довольно прагматичен и предсказуем в своем футболе. Тем не менее положительных результатов «Рубин» добивается стабильно при, казалось бы, примитивном варианте игры и ограниченных кадровых ресурсах.

Против лома нет приема. По аналогии с известной пословицей можно поиронизировать и перефразировать: «Против Даку нет приема». Вчера албанец вновь отличился с жирным знаком плюс, забив два мяча. Что крайне важно – сделал это нападающий в тяжелом психологическом и эмоциональном состоянии.

Все дело в том, что незадолго до игры у Мирлинда Даку умер дедушка. По словам футболиста, это был один из самых близких людей в его жизни. Как сообщил Рашид Рахимов, в ночь перед матчем с «Оренбургом» форвард практически не спал и вышел на игру в разбитом состоянии.

Однако в самой встрече он собрался и соорудил дубль, без которого казанцы не увезли бы и очка из Оренбурга. Оба гола албанец, естественно, посвятил своему покойному деду.

«Сегодня для меня был сложный матч. Вчера я потерял своего дедушку. И мне было тяжело… Я хочу посвятить эти голы ему. Да покоится он с миром», – сказал после матча Даку в эфире «Матч ТВ».

Что касается второго тайма, то «Оренбург» спас ничью во многом благодаря усиленному давлению на оборону «Рубина». Слишкович угадал с заменой, выпустив Гедеона Гузину, который забил первый мяч хозяев. Кроме того, шикарные вторые 45 минут провел и Хорди Томпсон. Чилиец присоединился к «Оренбургу» в прошлом году и свой второй сезон обещает провести намного лучше первого.

На 72-й минуте Томпсон реализовал пенальти и сравнял счет в матче. К слову, одиннадцатиметровый в ворота «Рубина» был назначен после попадания мяча в руку Алексею Грицаенко. Для защитника казанцев это уже второй несчастный случай в нынешнем сезоне РПЛ. Первый случился в матче второго тура против «Зенита» (2:2). Причем эпизоды с назначенными пенальти в обеих встречах практически идентичны – мяч попадал в руку Грицаенко, когда защитник этого даже не видел. Настоящий рок судьбы.

«Пенальти? Ну что…Пошел я в борьбу, мяч проскочил и попал в руку. Понятно, что я не играл рукой, но попадание мяча в руку по нынешним правилам трактуется как пенальти», – сказал Алексей после игры.

«Рубин» будет усердно работать над трансферами во время сентябрьской паузы

В ближайшие две недели «Рубин», как и все команды РПЛ, уходит на сентябрьскую паузу. Начинаются игры сборных, некоторые футболисты уедут в расположение своих национальных команд. Для казанцев наступает, пожалуй, самый ответственный этап летней части сезона – команда будет усиленно работать над трансферами на вход. Трансферное окно в Европе завершается уже завтра, но в РПЛ оно будет активно еще две недели.

Поэтому у казанцев есть шанс договориться с кем-то из тех футболистов, кто не сможет найти себе работу до начала сентября. На днях «Рубин» подписал экс-защитника «Зенита» Никиту Лобова. Но это только начало работы клуба. Как неоднократно подчеркивал Рашид Рахимов, в команде на данный момент не укомплектованы полностью как минимум три-четыре позиции.