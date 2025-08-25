news_header_top
Дубль Артура Бровкина помог «Ак Барсу» победить СКА в первом матче на турнире Пучкова

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в Санкт-Петербурге добыл победу над СКА (3:2) в стартовом матче на турнире имени Пучкова.

В первом периоде казанцы вышли вперед уже на первой минуте. Голом отметился нападающий Артур Бровкин. В ассистентах у форварда Илья Сафонов и Семен Терехов – 1:0.

Сравнять счет в матче СКА сумел в концовке второго периода на 28-й минуте. В большинстве шайбу забросил Марат Хайруллин – 1:1.

Вторую шайбу казанского клуба записал на свой счет Илья Сафонов на 56-й минуте. В ассистентах у нападающего Никита Лямкин и Алексей Пустозеров – 2:1.

Спастись в матче СКА смог благодаря голу защитника Бреннана Метелла, который после передачи Матвея Короткого на 59-й минуте хлестко бросил в девятку ворот Бердина – 2:2.

В овертайме победную шайбу забросил Артур Бровкин – 3:2. Завтра казанскому клубу предстоит сразиться с «Автомобилистом» на турнире Пучкова. Начало встречи – в 17:00 по мск.

