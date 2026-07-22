ДТП с фурой на платной трассе в РТ привело женщину-водителя на скамью подсудимых

44-летняя жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в ДТП на платной трассе в Татарстане, в результате чего 47-летний мужчина получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как следует из материалов уголовного дела, ДТП случилось 15 декабря 2025 года на 891 км федеральной автомобильной трассы М-12 Восток. Женщина, управляя автомобилем Kia Rio, в темное время суток во время снегопада, решила обогнать два грузовика. В какой-то момент легковушку занесло, и она влетела в фуру SHACMAN. В результате происшествия 47-летний пассажир Kia получил тяжелые травмы.

Уголовное дело, возбужденное против жительницы Казани, находится на рассмотрении в Тюлячинском районном суде РТ.