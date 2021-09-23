news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 сентября 2021  12:42
Павел Климчак

ДТП по вине водителей автобусов в Казани стали случаться реже по сравнению с 2020 годом

news_top_970_100

За восемь месяцев этого года в Казани произошло 33 ДТП по вине водителей городских автобусов. По сравнению с такой же статистикой за прошлый год, общее число аварий сократилось почти на 11%.

Казанские перевозчики держат на контроле вопрос безопасности пассажиров. С водителями автобусов проводятся различные инструктажи о правилах дорожного движения и нарушениях. На маршруте за работой водителя следят сотрудники ГИБДД.

Во всех автобусах установлена система ГЛОНАСС, чтобы следить дистанционно за скоростью автобуса на маршруте. Если водитель нарушил ПДД, ему назначается дополнительная стажировка по проверке навыков вождения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

#дтп #дтп автобусы #перевозчики
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100