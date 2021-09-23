ДТП по вине водителей автобусов в Казани стали случаться реже по сравнению с 2020 годом

За восемь месяцев этого года в Казани произошло 33 ДТП по вине водителей городских автобусов. По сравнению с такой же статистикой за прошлый год, общее число аварий сократилось почти на 11%.

Казанские перевозчики держат на контроле вопрос безопасности пассажиров. С водителями автобусов проводятся различные инструктажи о правилах дорожного движения и нарушениях. На маршруте за работой водителя следят сотрудники ГИБДД.

Во всех автобусах установлена система ГЛОНАСС, чтобы следить дистанционно за скоростью автобуса на маршруте. Если водитель нарушил ПДД, ему назначается дополнительная стажировка по проверке навыков вождения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.