DT: Великобритания столкнулась с новым последствием санкций против России

Газета The Daily Telegraph сообщает, что ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива из-за санкций усугубляют энергетический кризис в Великобритании, передает РИА Новости.

По данным издания, до недавнего времени Россия была крупным поставщиком древесных гранул, использующихся для отопления, однако теперь британские импортеры в срочном порядке ищут альтернативные источники закупок.

В материале говорится, что прекращение поставок гранулированной древесины из России на фоне новых санкций приведет к резкому увеличению цен за отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе. В последние годы тысячи британских домовладельцев и бизнесменов, благодаря программе правительственной поддержки, перешли на отопительные системы, в которых используется именно этот вид топлива.

Как сообщает The Daily Telegraph, в стране уже увеличились цены на 25–40% на гранулированное древесное топливо, достигнув уровня 385 фунтов стерлингов за тонну. Как рассказал газете возглавляющий торговую организацию UK Pellet Council Марк Лебус, сейчас срочно разрабатываются альтернативные меры по реструктуризации международной системы поставок. При этом он отметил, что запрет на закупку гранулированной древесины из России повлияет на поставки во всем мире.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.