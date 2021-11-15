Друзья Никиты Краша после его трагической гибели: «Он хотел показать детям весь мир»

Известный в Казани организатор концертов Никита Краш трагически скончался в Африке. Вместе с женой и двумя детьми он отправился в путешествие. Несколько дней семья отдыхала на Занзибаре, накануне утром старший ребенок не смог разбудить родителей. Никита скончался во сне, его супруга впала в кому. Подробности в репортаже ИА «Татар-информ».

Проснулся и не смог разбудить родителей

Первая информация о скоропостижной смерти Никиты Труханова появилась накануне вечером. Новость быстро облетела соцсети и повергла в шок близких и друзей семьи. Как стало известно агентству, буквально пять дней назад Никита вместе с женой, 8-летним сыном и 5-летней дочкой улетел отдыхать в Африку. Как рассказала ИА «Татар-информ» близкая подруга семьи, они часто путешествовали, в этот раз выбор пал на Занзибар.

«Никита со своей супругой очень любили путешествовать» Фото из соцсетей

«Никита со своей супругой очень любили путешествовать. Они даже уезжали жить за границу. Даже не верится, что все так произошло. Никита был таким хорошим семьянином, он постоянно вкладывался в детей, очень любил свою жену, восхищался ею. Как друг всегда был отзывчивым, приходил на помощь», – рассказала подруга семьи.

Еще несколько дней назад супруга Никиты выкладывала в соцсетях фотографии с отдыха, все было хорошо. Затем, как рассказали близкие друзья семьи, они перестали выходить на связь, а наутро стало известно, что Никиты не стало. Старший сын позвонил родственникам и сообщил, что не может разбудить родителей.

«Насколько мне известно, он умер от отравления. Его жена была в коме, сейчас она пришла в себя. Чем именно они отравились, пока не известно», – рассказала подруга Никиты.

Больше 10 лет в шоу-бизнесе

Никита Труханов, больше известный в Татарстане как Никита Краш, больше 10 лет занимался шоу-бизнесом. Мужчина открыл в Казани свое гастрольно-концертное агентство «Казань-концерт». Он организовывал по всему Татарстану концерты, приглашал известных артистов российской и зарубежной эстрады. Коллеги вспоминают Никиту с теплотой.

«Он был профессионалом своего дела. Не к чему даже было придраться. Мы организовывали концерты в Казани, Набережных Челнах, даже в Сургуте. Я помню, как мы не спали ночами, готовились к мероприятиям. У него не было каких-либо предрассудков из разряда "перетянуть одеяло", хотя в шоу-бизнесе такое встречается часто», – рассказал коллега Никиты Алмаз.

Благодаря нему казанские зрители побывали на концертах Тимати, Элджея, певицы МакSим, Ольги Бузовой и группы «Винтаж» , Дианы Арбениной. К слову, ее концерт в «Татнефть-Арене» запланирован на 1 декабря.

Помимо этого, два года назад Никита открыл в центре Казани свой ресторан. Летом ему исполнилось 35 лет.

«Он был открытым, трудолюбивым, честным человеком. Он так вежливо ко всем относился. Он всегда уделял внимание своим детям, очень хотел показать им весь мир. Он даже не отрывался от них, когда мы были на гастролях», – вспоминает коллега Никиты.

Организовывают перевозку тела в Казань

В настоящее время близкие и друзья семьи открыли сбор средств для помощи в транспортировке тела Никиты. Выяснилось, что семья полетела отдыхать «дикарями», никакой страховки у них оформлено не было. Утром в Занзибар улетел брат супруги, на данный момент дети находятся в больнице с матерью.