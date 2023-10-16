«Дружите и служба будет легкой»: как срочники из РТ отправились в сухопутные войска ВС РФ

«Служите Родине с честью и достоинством!»

Призывников собрали в зале сборного пункта Военного комиссариата Татарстана. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, протоиерей Виталий и Рустам хазрат Валиуллин пришли сегодня на отправку, чтобы напомнить ребятам, что служба в армии – честь и святой долг каждого мужчины.

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, протоиерей Виталий и Рустам хазрат Валиуллин пришли сегодня на отправку Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вы сегодня вступаете в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Это одна из самых мощных и лучших армий в мире. Для каждого мужчины служить в армии – это честь. Доброй и хорошей вам службы. Найдите новых друзей, получите военно-учетную специальность и служите Родине с честью и достоинством!» – сказал военный комиссар РТ Сергей Погодин.

По словам военного комиссара, в осенний призыв – с октября по декабрь – из Татарстана отправятся служить более трех тысяч призывников. Большая часть из них уже направлена в учебные центры для обучения военно-учетным специальностям.

«Около тысячи татарстанцев отправятся служить в подшефные воинские части – в Президентский и Преображенский полки, на Черноморский и Балтийские флоты, а также в научные роты», – добавил он.

По окончании срочной службы все призывники, подчеркнул Сергей Погодин, вернутся домой.

«Около тысячи татарстанцев отправятся служить в подшефные воинские части» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Благость в том, что вы будете служить в рядах великой и могучей Армии России»

Отец Виталий пожелал призывникам Божьего благословения и удачи в военной службе.

«Сегодня вы надели военную форму, совсем скоро отправитесь в части, примите там военную присягу и потом приступите к исполнению своих обязанностей – защитников Отечества. Военная служба и сложна, и легка. Когда вы дружны, поддерживаете друг друга и дружите, она проходит быстро. За этот год вы должны укрепить свое здоровье, свой дух и стать настоящими мужчинами», – сказал протоиерей Виталий.

Благость службы, по словам отца Виталия, заключается в том, что призывники будут служить в рядах великой и могучей Армии России.

«Желаю вам благословения Божьего. Помните, что сейчас требуются солдаты со смекалкой и упорством в освоении техники и военного искусства. Желаю вам мира и благословения Господнего. Чтобы вы прослужили этот год с честью, достоинством и вернулись окрепшими, получившими новые знания. Храни вас всех Господь», – сказал отец Виталий.

После этих слов призывники начали аплодировать.

Рустам хазрат Валиуллин: «Желаю вам достижения максимального успеха в вашей военной службе. Не ленитесь в учебе, получите военно-ученые специальности» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«От имени Духовного управления мусульман Татарстана, от представителей всего мусульманского духовенства республики я хочу передать вам приветствие, а также благословение. Желаю вам достижения максимального успеха в вашей военной службе. Не ленитесь в учебе, получите военно-ученые специальности. В армии к каждому из вас будет подход, в вас будут развивать лучшие качества и дадут возможность после срочной службы связать свою жизнь с армией. Счастливыми и здоровыми возвращайтесь домой. Благословит вас всех Всевышний, амин», – сказал Рустам хазрат Валиуллин.

Эрик Жанынчан: «Надеюсь, что в армии я обрету большую силу духа и дисциплину. Родители меня поддержали и ждут» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В семье все служили в армии, повестку встретил без страха»

Эрик Жанынчан из Набережных Челнов рассказал, что ему предстоит пройти службу в Подмосковье в мотострелковых войсках.

«Настроение отличное, боевое, готов служить Родине. От армии никогда не бегал, негативного отношения нет. У меня дядя служил в Чечне, я последовал его примеру. До армии я учился на электрика, может быть, мне это пригодится в службе. Надеюсь, что в армии я обрету большую силу духа и дисциплину. Родители меня поддержали и ждут», – сказал он.

Александр Яковлев: «В семье все служили: и прадед, и дедушка, и мой папа, поэтому чего-то страшного в срочной службе я не вижу» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Александр Яковлев из Кукмора рассказал, что повестке не удивился.

«Я знал, что когда доучусь в техникуме, пойду служить Родине. У меня спрашивали, в каких войсках я хотел бы служить, я сказал, что для меня это не так важно, но хотелось бы поближе к родному дому. Так и получилось. В семье все служили: и прадед, и дедушка, и мой папа, поэтому чего-то страшного в срочной службе я не вижу», – сказал Александр.

После того как официальная часть закончилась, военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, отец Виталий и Рустам хазрат Валиуллин сфотографировались с призывниками на память.