«Дружили в надежде на роман»: казанцы рассказали о тайных мотивах дружбы

Близкий друг противоположного пола у партнера становится поводом для ревности для многих жителей Казани, следует из опроса дейтинг-сервиса Мамба. Почти половина респонденток (45%) не стали бы строить отношения с мужчиной, у которого есть очень близкая подруга. Среди мужчин 36% так же смотрят на близкого друга партнерши.

Друзья противоположного пола есть примерно у четырех из десяти опрошенных. У 24% мужчин есть одна подруга, у 13% – несколько. У женщин показатели схожие: 23% и 14% соответственно. Исключительно дружескими такие отношения остаются далеко не всегда: только у 23% мужчин романтических чувств к подруге не возникало, у 31% симпатия была взаимной. Среди женщин 34% замечали симпатию со стороны мужчины, у 22% чувства оказались обоюдными.

Надежду на начало отношений видят в дружбе 31% женщин и 20% мужчин. Личный опыт опрошенных показывает: 30% мужчин дружили с женщиной в надежде на роман, 21% флиртовали с подругой. У женщин самый распространенный сценарий – каждая третья принимала внимание и помощь друга, понимая, что нравится ему.

Главным нарушением границ и мужчины, и женщины считают ночные переписки и долгие личные разговоры (44% женщин, 37% мужчин). Обсуждение проблем пары с подругой недопустимо для 38% жительниц Казани и 30% мужчин. Тайные встречи не приняли 35% и 34%.

Если партнер просит меньше общаться с другом противоположного пола, большинство предпочитает сократить контакты, но не отказываться от дружбы полностью (40% женщин, 35% мужчин). Главное преимущество такой дружбы — другой взгляд на ситуацию: женская точка зрения для мужчин (почти половина), мужская – для 45% женщин. Женщины также ценят чувство защищенности и возможность обратиться за помощью (30%), мужчины – советы по отношениям (24%) и поддержку (15%). Однако при проблемах друг противоположного пола редко становится первым, кому звонят.