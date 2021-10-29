Дружелюбие, внимание, вежливость: казанский переписчик за вечер переписывает до 15 семей

Казанский переписчик Артур Шарафутдинов в ходе Всероссийской переписи населения—2021 успевает переписать за четыре часа до 15 семей. С ним вместе 29 октября обходила квартиры жильцов корреспондент «Татар-информ».

«В мои обязанности входит прохождение по закрепленным за мной домам, опрос жильцов и сохранение необходимой информации на планшете. Работаю обычно с 16 до 20 часов вечера, когда люди возвращаются домой с работы. При этом не все бывают дома, кто-то уезжает в деревни и на дачи, кто-то отказывается идти на контакт, кто-то проходит перепись самостоятельно на госуслугах. За один день я успеваю опросить жильцов 10 —15 квартир. В среднем трачу на опрос одного человека около 5 минут», — сказал спикер.

При этом, по официальным данным Татарстанстата, в среднем на ответы на все вопросы переписи люди тратят около 20–15 минут. Секрет быстрой работы Артура Шарафутдинова достаточно прост.

«Я в прошлом пианист, поэтому очень быстро печатаю на планшете. Да и с техникой я на „ты“», — сказал переписчик.

Он также отметил, что старается найти индивидуальный подход к каждому человеку и по возможности не занимать у людей много времени. При общении с людьми Артур Шарафутдинов дружелюбен, вежлив и внимателен. Именно такими качествами должны обладать переписчики, считает он.

Для проведения переписи по республике отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении ВПН-2020 в Татарстане задействовано более 8,5 тыс. человек. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи.