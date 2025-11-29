Дружба с каирскими керамистами и огненные скульптуры: что готовит Свияжск на 2026 год?

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» провел в уходящем году рекордные 44 выставки и принял 1 млн 700 тыс. гостей. Какими свершившимися проектами гордятся музейщики-островитяне и что запланировали на будущий год, узнала корреспондент «Татар-информа» во время итогового пресс-тура.





Только на круизных теплоходах в уходящем году Свияжск посетили 20 834 туриста

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Иногда туристов привозят в Свияжск на полчаса. Происходит некий обзорный забег по бесплатным территориям»

Только на круизных теплоходах в уходящем году Свияжск посетили 20 834 туриста – это пусть на 4%, но больше, чем в прошлом. А еще есть рейсовые речные маршруты от молодой и многообещающей компании «Флот РТ» и, конечно же, автотранспорт. Как признался журналистам директор музея-заповедника Артем Силкин, лично у него были переживания, что из-за ввода в эксплуатацию магистрали М12 путешествующие на авто будут просто пролетать мимо Свияжска и поток гостей снизится. Но к острову-граду был сделан отдельный поворот, так что по итогам неполного года не менее 1 млн 700 тыс. туристов в итоге посетили остров.

«Это на 80 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. У некоторых коллег мы видим падение посещаемости в этом году. Нас это не затронуло», – констатировал Силкин.

Артем Силкин: «У некоторых коллег мы видим падение посещаемости в этом году. Нас это не затронуло» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Больше всего туристов собрал август – 340 тысяч гостей. Музей-заповедник и сам имеет лицензию туроператора, услугами которого в 2025 году воспользовались 13 тысяч человек. Выставки Рашита Сафиуллина и Максима Шешукова директор музея-заповедника выделил особо как наследие современников новейшей истории Свияжска.

«Мы сталкиваемся с тем, что иногда туристов привозят в Свияжск на полчаса. Происходит некий обзорный забег по бесплатным территориям, по монастырям, по территории самого Свияжска – люди не заходят ни в один музей, им сообщается минимум информации или какая-то не совсем адекватная информация… И туристы как бы ставят галочку, что они посетили Свияжск. Хотя это пример поговорки «Слышал звон, да не знаю, где он». Наш экскурсионный центр работает, чтобы люди получали полноценное экскурсионное обслуживание», – подчеркнул Силкин.

В Музее истории Свияжска до 28 февраля продлится выставка «Владимир Голицын: под знаком Персея» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Например, накануне в Музее истории Свияжска открылась выставка «Владимир Голицын: под знаком Персея», посвященная жизни и творчеству художника-мариниста дворянского происхождения, для которого Свияжск стал местом трагической смерти в исправительно-трудовой колонии. Увидеть экспонаты, привезенные для проекта из Мурманского областного краеведческого музея, Северного морского музея (Архангельск) и Музея мирового океана (Калининград), можно будет до 28 февраля.

Уже 18 декабря в Свияжске начнутся новогодние программы для детей с тематической праздничной афишей. В холодный сезон становится возможным проводить «Шоу свияжских стеклодувов» – когда работает печь, жарко. Эта программа уже доступна для посещений.

«Напомню снова: это экологический проект, это переработанное стекло. Будем благодарны, если будете собирать дома бутылки редких цветов и привозить нам. Стекло банок не годится», – напомнил директор музея-заповедника.

В холодный сезон становится возможным проводить «Шоу свияжских стеклодувов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первый большой проект будущего года – «Русская изразцовая печь как этномаркер»

В наступающем 2026 году свияжские музеи и лавочки начнут работать уже 1 января.

Первый большой проект, который заявлен на июль будущего года, – «Русская изразцовая печь как этномаркер». Планируется вектор изучения русской печи не только как объекта русского быта, культуры, но и как некоего археологического памятника, произведения искусства.

Виталий Ковалев рассказал о проекте «Русская изразцовая печь как этномаркер» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Особое внимание уделим изразцам, которые еще с начала XVIII века украшали печи во многих дворянских имениях, дворцах… Планируется изготовить в качестве полноценных объектов две изразцовые печи, полностью воспроизводящие изразцы XVIII–XIX веков», – рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом Виталий Ковалев.

«Русская изразцовая печь как этномаркер» – это один из проектов целой системы проектов «Путь изразца», которые реализуются поэтапно в Свияжске уже несколько лет.

Василий Рыженок: «Есть идея провести фестиваль стекла и керамики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В марте – июне намечена выставка «Собор художников» по итогам арт-резиденции свияжских живописцев нынешней весной в Ферапонтовом Белозерском монастыре в Вологодской области. После Свияжска выставка отправится на экспонирование и в сам монастырь.

«В этом году состоялось несколько резиденций по дровяному обжигу. В будущем году мы хотим провести уже полноценную резиденцию со стекольщиками и дровяные обжиги тоже. И еще есть идея провести фестиваль стекла и керамики. Может быть, он будет не очень масштабным, посмотрим. Хотелось бы развивать это направление, привлекать сюда художников. Привлекать не только художников поработать, но еще и показать, что они сделали. То есть организовать уличные выставки, мастер-классы… Может быть, не совсем хорошее слово, – шоу-программы в виде обжигов, которые будут происходить прямо на глазах у зрителей. Огненные скульптуры, допустим. То есть эффектные и настоящие демонстрации», – рассказал художник-керамист, руководитель резиденции, куратор керамической и стеклодувной мастерских Василий Рыженок.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уже 17 декабря в Свияжске откроется выставка работ художников из проекта-резиденции по меди, проходившего в этом году, – «Расскажи мне, что случилось».

Сувенир должен быть разный, доступный в том числе, сказал керамист. Но даже доступный сувенир из свияжских печей – это все равно ручная работа.

«Не штамповка какая-то. Это все делается вручную, и на это тратится время. Доступный в том плане, чтобы его можно было легко с собой унести в кармане. Не каждый готов везти вазу из Свияжска. Хотя и крупные авторские изделия тоже приобретаются», – отметил Рыженок.

Накануне в Музее истории Свияжска открылась выставка «Владимир Голицын: под знаком Персея» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас есть последняя возможность сохранить советский маломерный флот»

В будущем году на острове-граде пройдут круглый стол «Музей и туризм» и семинар по реставрации, участие в котором примут белорусские коллеги-музейщики. В нынешнем году в Белоруссии прошли четыре выставки из Свияжска. В 2026-м в союзном государстве пройдет выставка «Свияжск – остров художников», а в Свияжске – «Несвиж – достояние мировой культуры».

В конференции «Речная жизнь» в 2026 году примут участие коллеги из Замбии и Кении. На арт-резиденцию по керамике приедут гости из Каирского музея керамики.

«Есть договоренность с Русским домом в Каире о создании мурала во дворе Русского дома. Мы совместно с другими российскими музеями-заповедниками планируем украсить эту стену большим муралом – условная карта России и [на ней] наши крупнейшие музеи-заповедники. Чтобы наши египетские друзья и партнеры могли знать, какая у нас большая и богатая культурным наследием родина», – подчеркнул Силкин.

«Есть договоренность с Русским домом в Каире о создании мурала во дворе Русского дома» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, эскиз мурала на тему российской культуры музей-заповедник Свияжска отправил на утверждение в Катар. А еще в следующем году запланирована российско-иранская лаборатория переводов современной драматургии.

«У Ирана в глазах обывателей ореол государства, где бог знает что происходит. На самом деле он представляет собой огромную страну с очень разнообразным населением, с большой культурой, с глубокими корнями. С глубочайшими литературными корнями, которые оказали влияние на всю мировую литературу. И на русскую в том числе – на Пушкина, Державина и так далее», – рассказал директор музея-заповедника.

Дебаркадер в скором времени, вероятно, обретет причальную систему Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дебаркадер, который несколько лет подряд ремонтировали волонтеры «Том Сойер Феста», в скором времени, вероятно, обретет причальную систему. Средства на ее создание выделены Раисом Татарстана. Параллельно ведется работа над проектом «Музей реки» недалеко от церкви Константина и Елены.

«У нас собрано уже 13 различных лодок исторического характера. Это лодка, сделанная в соседней деревне Собакино, лодка из Чувашской Республики, тоже сделанная мастером… Несколько спортивных лодок старого типа, каноэ, байдарки, но именно старообразные, деревянные, которые хотелось бы сохранить. Если кто-то хочет передать лодочные моторы, катера советской постройки, небольшие суда в хорошем состоянии, мы с удовольствием это примем или за разумные деньги выкупим. Нас интересуют суда максимально близкой к заводской комплектации. У нас есть последняя возможность сохранить советский маломерный флот, поскольку он, к сожалению, стремительно исчезает», – заключил Артем Силкин.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»