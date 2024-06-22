Дружба против Запада, кадровая ротация в Татарстане и дите БРИКС: обзор событий недели

Для России и КНДР визит Владимир а Путина стал кульминацией коренной перезагрузки в отношениях, наблюдаемой в последнее время Фото: скриншот видео

Близкий сосед лучше дальнего родственника: Владимир Путин совершил визит в Северную Корею и Вьетнам

Главное событие недели – визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. Эти поездки притянули внимание всего мира и вызвали самые разнообразные толкования. Президент России завершил государственный визит к одному союзнику, Северной Корее, и отправился к другому, во Вьетнам, чтобы укрепить важнейшие партнерские отношения в регионе.

Для России и КНДР этот визит стал кульминацией коренной перезагрузки в отношениях, наблюдаемой в последнее время. Его в полной мере можно называть историческим и поворотным.

Лидеры Северной Кореи и России сблизились на почве дружбы против общего исторического противника – США – и накануне возобновили взаимные обязательства по обороне, принятые во времена холодной войны. Они подписали пакт о предоставлении всей имеющейся военной помощи в случае нападения на одну из сторон. Этот «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» фактически возрождает устаревшее соглашение о взаимной обороне, заключенное в 1960-х годах.

Две страны будут предпринимать совместные действия, направленные на «укрепление оборонного потенциала для предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности», говорится в сообщении государственных СМИ Северной Кореи. Соглашение также включает в себя позиции по сотрудничеству в области ядерной энергетики, освоению космоса, продовольственной и энергетической безопасности.

Тем самым Российская Федерация, как постоянный член Совбеза ООН, фактически аннулировала все свои санкции, введенные ранее под давлением мирового политического клуба.

Владимир Путин: «Близкий сосед лучше дальнего родственника» – эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами» Фото: © kremlin.ru

До этого Россия, как и Китай, придерживалась единого мнения с США по крайней мере в одном геополитическом проекте — демонтажа или хотя бы сдерживания ядерного арсенала КНДР. Но СВО похоронила политику сдерживания нашего восточноазиатского соседа. Более того, Северная Корея оказалась союзником России не только на словах, она сильно помогла нам в военно-техническом сотрудничестве как одна из крупных стран – производителей оружия. Но и Москве есть что предложить Пхеньяну, а именно технологии в ядерной энергетике и освоении космоса, а также поставки продовольствия.

Визит Владимира Путина и подписание «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» перевели это сотрудничество из разряда де-факто в официальное дипломатическое состояние. Это уже не оттепель в отношениях, это полномасштабная весна.

«”Близкий сосед лучше дальнего родственника” – эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – отметил российский лидер, произнося тост на государственном приеме от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь визита Президента РФ.

Понятно, что сближение России и Северной Кореи вызвало целый шквал негативных комментариев на Западе и еще выше подняло там градус опасений от такого сотрудничества. Другой же мир, наоборот, увидел возможности для большего сближения с Россией. Именно такими историческими визитами и складывается та самая мировая многополярность, о которой так много говорят в последнее время.

Это уже пятая по счету поездка Путина в самую крупную страну континентальной Юго-Восточной Азии Фото: kremlin.ru

Что касается Вьетнама, то это уже пятая по счету поездка Путина в самую крупную страну континентальной Юго-Восточной Азии (население – без малого 100 млн человек). Для нее этот визит стал возможностью укрепить связи с Россией, важнейшим партнером в сфере обороны – российское вооружение составляет от 60 до 70 процентов ее оборонного арсенала. Естественно, что в последнее время на Вьетнам сильно давили западные лидеры, призывая к разрыву сотрудничества с Россией. Так, США активно предлагают Вьетнаму больше оружия, и в последние месяцы в страну приезжали американские высокопоставленные чиновники. Но, по словам аналитиков, высшие эшелоны вьетнамского военного руководства по-прежнему с подозрением относятся к Вашингтону.

А все потому, что вытравить историческую память об американо-вьетнамском военном противостоянии невозможно. Как и о помощи СССР и России этой стране. Мы все помним строчки, которые поются от лица американского военного летчика в одной известной российской песне: «Кто же тот пилот, что меня сбил? / Одного вьетнамца я спросил / Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом / Сбил тебя наш летчик Ли Си Цин».

Перед визитом Президент Вьетнама То Лам заявил российскому послу, что Ханой «всегда рассматривает Россию как одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике». Сам Владимир Путин всегда уделял большое внимание вопросам сотрудничества России и Вьетнама (в отличие от Ельцина и Горбачева), за что ему вьетнамцы весьма благодарны. Так что этот визит Путина вносит еще один весомый вклад в российско-вьетнамскую дружбу.

Как по гирлянде: в Татарстане произошла цепочка кадровых назначений

Неделя ознаменовалась бурными кадровыми изменениями в исполнительной власти Татарстана: сменились татарстанский куратор Лисичанска и Рубежного и руководители Верхнеуслонского района, Минземимущества республики и города Иннополис.

Верхнеуслонский район возглавил Евгений Варакин, на протяжении двух лет восстанавливавший подшефные города Татарстана в Луганской Народной Республике в ранге вице-премьера РТ. Предыдущего главу района Марата Зиатдинова, руководившего этим муниципалитетом 12 лет, назначили на должность председателя Государственного комитета РТ по закупкам.

Фаниль Аглиуллин отправится на Донбасс в ранге и. о. вице-премьера. Чтобы избавиться от приставки «и. о.», его кандидатура должна быть согласована Госсоветом РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вместо Варакина в ЛНР в статусе и.о. вице-премьера отправляется экс-глава Министерства земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин. А кресло Аглиуллина в Минземимущества РТ занял Азат Кадыров, который вернулся в Казань после четырехлетнего периода работы первым заместителем министра спорта России.

Приход Евгения Варакина на пост главы Верхнеуслонского района совпал с изменениями в руководстве находящегося на территории района Иннополиса – этот молодой город возглавил бывший замдиректора ОЭЗ «Иннополис» Дмитрий Вандюков. Бывший мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, возглавлявший город на протяжении восьми лет, покидает свой пост, и пока о его трудоустройстве неизвестно. На момент написания этого материала всплыл лишь инсайд от Ксении Собчак о назначении Шагалеева главой наукограда Сколково, пока никем, в том числе им самим, не подтвержденный.

Комментируя эти кадровые изменения, хочется сказать, что они носят цепной характер. Эта гирлянда кадровых перестановок началась с Евгения Варакина, курировавшего процесс восстановления двух городов в ЛНР. Там под его руководством шли активные восстановительные работы систем водоснабжения, отопления, в дома многих людей вернулось электричество. Два года работая в прифронтовых условиях и подвергаясь постоянной опасности, он очень много сделал для подшефных Татарстану городов. Но любому риску и усталости есть предел, и здесь замена Евгения Варакина выглядит очевидной, а его назначение в район-спутник Казани становится признанием заслуг на работе в столь неспокойном месте.

Столь же логичным выглядит и назначение Фаниля Аглиуллина на место Варакина. В пользу этой кандидатуры были весомые доводы. Первое – он обладает специальной подготовой, отработанной на различных должностях в силовом блоке. Второе – есть опыт управления имуществом, хозяйством республики. И тот и другой навыки, безусловно, будут очень востребованы в Лисичанске и Рубежном. К слову, Аглиуллин, будучи министром, несколько раз ездил в зону СВО с волонтерскими миссиями. В частности, закупал для наших бойцов различное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Так что с будущей работой он знаком не понаслышке.

Назначение Азата Кадырова на пост главы Минземимущества РТ вытекает из его управленческого опыта – он отвечал за подготовку Казани к Всемирной летней Универсиаде – 2013 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Назначение Азата Кадырова на пост главы Минземимущества РТ тоже вытекает из его управленческого опыта – он отвечал за подготовку Казани к Всемирной летней Универсиаде – 2013, которая была проведена блестяще, об этом говорили как федеральные, так и мировые эксперты. В 2020 году Кадырова назначили первым заместителем министра спорта России, то есть он был правой рукой Олега Матыцина. В Кадырове мы видим опытного управленца, проработавшего на федеральном уровне, так что Минземимущества РТ получило сильного руководителя.

Что касается перестановок в Иннополисе, то Руслан Шагалеев находился на посту мэра с 2016 года, то есть здесь, возможно, тоже сказалась усталость от работы на одном месте и появилось какое-то другое кадровое предложение. Так это или иначе – скоро узнаем уже точно. Следует заметить, что Иннополис всегда находится под самым тесным патронажем руководства республики, он – витрина инновационного Татарстана. Так что новый руководитель без внимания и помощи со стороны всех заинтересованных в развитии молодого города высоких лиц точно не останется.

В Казани стало еще больше БРИКСа: прошел судьбоносный Форум городов БРИКС+

Параллельно спортивным Играм стран БРИКС в Казани состоялся еще и Форум городов стран БРИКС+. Около 200 руководителей муниципалитетов из 21 страны создали новую организацию – Ассоциацию городов стран БРИКС+. Мэр Казани Ильсур Метшин избран председателем ассоциации на период ее становления. Главный офис организации планируется разместить в Казани, второй – в Арабских Эмиратах.

Мэр Казани Ильсур Метшин избран председателем Ассоциации городов стран БРИКС+ на период ее становления Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сама инициатива создания Ассоциации городов стран БРИКС+ является очень своевременной. В некотором смысле это еще один важный элемент выстраивания новой глобальной системы международных отношений. В этом освободительном процессе глобальной системообразующей структурой становится БРИКС. Новая ассоциация станет альтернативой тем объединениям городов, которые находятся под контролем Запада. Она станет отражать интересы незападных городов, формируя для них свою повестку развития.

Кроме геополитики у Ассоциации городов стран БРИКС+ есть еще и земное, прикладное значение. Его очень образно на «кулинарном языке» объяснил телеведущему Владимиру Соловьеву мэр Казани.

«Вы пришли в гости с супругой и попробовали какое-то блюдо. Можно потратить кучу продуктов, выкинув их в ведро, прежде чем вы разберетесь в составе и подберете правильный соус. А можно поинтересоваться у хозяйки, какой рецепт, пару раз попробовать сделать, адаптировав к вкусам своей семьи. То же самое и с Ассоциацией городов БРИКС+, которая станет площадкой для прямого обмена лучшими практиками управления муниципалитетами. Иначе говоря, Казань, как опытная кулинарная хозяйка, приглашает к себе в гости, чтобы передать гостям лучшие «рецепты» собственного управления, попутно получив что-то от гостей для адаптации в собственных условиях», – заявил Метшин.

Безусловно, проведение на высоком уровне такого форума, породившего новую международную ассоциацию, – большой дипломатический успех Татарстана. Республика своими инициативами работает на развитие сотрудничества стран БРИКС, продвигая тем самым российские интересы в большой политической международной лиге. А это дорогого стоит по нынешним непростым временам.

ЦБ лишил лицензии один из ключевых банков Набережных Челнов. Речь об Автоградбанке, который отметил в апреле свое 33-летие Фото: страница «Автоградбанка» «ВКонтакте»

Крах Автоградбанка: что привело симпатичный малый региональный банк к отзыву лицензии?

Главная финансовая новость в Татарстане на этой неделе — ЦБ лишил лицензии один из ключевых банков Набережных Челнов. Речь об Автоградбанке, который отметил в апреле свое 33-летие. Банк был создан в 1991 году на базе Комсомольского отделения Жилсоцбанка. Его основала один из самых уважаемых финансистов Татарстана Венера Иванова, которая определяла политику Автоградбанка вплоть до 2014 года. Ее уход был обусловлен сменой собственников кредитной организации.

Одним из главных акционеров банка в 2010 году стал Павел Сигал. В этом году он отметил 70-летний юбилей, а в начале июня получил звание «Заслуженный банкир» от Ассоциации российских банков за подписью ее президента Гарегина Тосуняна.

По информации Центробанка, Автоградбанк нарушил требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В течение долгого времени организация, по данным ЦБ, работала по неэффективной бизнес-модели, активы сокращались, а их качество ухудшалось. Одновременно с этим регулятор зафиксировал значительные стимулирующие выплаты топ-менеджменту банка, что приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств.

К слову, это довольно странная причина для отзыва лицензии у малого регионального банка. Его собственный капитал находился на уровне 0,5 млрд рублей. Чистая прибыль за январь – апрель 2024 года составила почти 41,5 млн рублей, тогда как 2023-й учреждение закрыло с убытком в 55,6 млн. То есть ничего катастрофического с точки зрения банковских нормативов не наблюдалось – прошлогодний убыток вполне перекрывался прибылью за четыре месяца текущего года. В конце 2023 года национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило кредитный рейтинг АО «Автоградбанк» на уровне В-|ru| с прогнозом по рейтингу «Стабильный». По оценке НРА, рейтинг был обусловлен удовлетворительным качеством активов, достаточным уровнем ликвидности и стабильной ресурсной базой.

Одним из главных акционеров банка в 2010 году стал Павел Сигал. В этом году он отметил 70-летний юбилей, а в начале июня получил звание «Заслуженный банкир» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Если с финансами было все в порядке, то зачем понадобилось отзывать лицензию? Да, нарушение законодательства «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – достаточный мотив для этого. Но ведь можно было с этими нарушениями разбираться в уголовном порядке, без уничтожения самобытного регионального малого банка! Арестовать, например, тех, кто был в этом замешан. А не отзывать лицензию.

Можно понять руководство Центробанка России – ему тяжело возиться с маленькими банками, проверять их, контролировать. Но во многих странах такие банки не являются изгоями, наоборот, в силу доверия местного населения они пользуются большим успехом в своем бизнесе. У них тоже есть своя ниша – малый бизнес и обслуживание населения. И эти маленькие банки там берегут, в отличие от России, где задан тренд на банковский гигантизм. Жаль, но, похоже, мы стали свидетелем именно такого подхода в отношении Автоградбанка.

«Батыр», алга!»: что известно о новом именном батальоне от Татарстана

На этой неделе стало известно, что отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр» будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО. О том, что в Татарстане формируют новый именной батальон, стало известно еще в апреле, а теперь прояснилась и его непосредственная специализация. Батальон будет сформирован в основном из татарстанцев, но попасть в него смогут также жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике. Боевое слаживание, обучение тактической медицине, стрелковому бою и многому другому бойцы будут проходить в Самарской области. В батальон смогут попасть порядка 400 человек.

Заключившие контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане в первые два месяца лета получат единовременную выплату в 700 тысяч рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заключившие контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане в первые два месяца лета получат единовременную выплату в 700 тысяч рублей. Раис РТ Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется со 195 тысячами рублей от Минобороны РФ. Общий же размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, районов и предприятий Татарстана.

Правительство Татарстана оказывает шефскую помощь новому именному батальону «Батыр», так же как и другим именным батальонам от Татарстана, сформированным ранее, – «Алга» и «Тимер».

«Батальону будет направлена крупная гуманитарная помощь – от холодильников для медикаментов до передовой техники, в том числе квадрокоптеров. Также помощь будет оказываться Правительством по заявкам командиров», – рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

Рустам Сафиуллин: «Батальону будет направлена крупная гуманитарная помощь – от холодильников для медикаментов до передовой техники, в том числе квадрокоптеров» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, летом 2023 года в Татарстане сформировали еще три именных батальона из контрактников. Их назвали в честь Героев Советского Союза Бориса Кузнецова и Сабира Ахтямова, а также Героя России Дамира Исламова.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируются организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Татарстан продолжает сохранять высокие позиции среди самых активных регионов России по поддержке специальной военной операции на Украине. «Все для фронта, все для Победы» – эти священные слова являются руководством к действию для каждого жителя республики. Победа обязательно будет за нами!