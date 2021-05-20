Дружба и совместные проекты: Казань приняла первый российско-египетский молодежный форум

В Казани стартовал первый российско-египетский молодежный форум. До 22 мая представители двух стран будут обсуждать сотрудничество в добровольчестве, креативных индустриях, общественной дипломатии, молодежном предпринимательстве и инновациях.

Участников форума поприветствовала заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Искренне рада, что, несмотря на все трудности, связанные с коронавирусом, нам удалось собраться вместе на международном мероприятии», — обратилась она к присустствующим.

Ларионова напомнила, что президентами России и Египта 2020-й был объявлен Годом гуманитарного сотрудничества между странами, но из-за пандемии некоторые мероприятия были перенесены на 2021 год.

Молодежный форум проходит в двух городах: 17 и 18 мая его принимала Москва, а теперь он стартовал в Казани. Участниками мероприятия станут по 30 представителей из России и Египта. Цель мероприятия — содействие развитию международного молодежного сотрудничества и дружественных отношений между профильными органами власти молодежной политики.

«Это первый форум за последние несколько десятков лет, который собрал самых активных представителей разных направлений деятельности. Для нас важно, чтобы по итогам мероприятия мы смогли не только установить дружеские отношения, но и создать новые программы и проекты, которые мы сможем совместно реализовывать», — сказала заместитель начальника Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова.

Ближайшие два дня для участников форума будут насыщены интересными сессиями и дискуссиями. Каждый из них сможет высказать свои предложения и пожелания, связанные с будущим сотрудничеством, подчеркнула она.

Также особое внимание на церемонии открытия было уделено развитию сотрудничества России и стран ОИС.

«Проведение перекрестного года между Россией и Египтом преследует высокую цель — сохранение наследия и исторической дружбы между странами. Также он станет послом для дальнейшего укрепления сотрудничества между народами», — заявил заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Фарит Мухаметшин.

Он добавил, что за год гуманитарного сотрудничества Россия и Египет проведут более 200 мероприятий. Но этот форум особенно важен, так как от молодежи и ее позиции зависит будущее стран.

Казань неслучайно стала местом проведения данного мероприятия — Татарстан стал одним из флагманов в сотрудничестве России и стран ОИС.

«Мы надеемся, что получим новый план сотрудничества и откроем для себя новые горизонты. Мы верим, что у нас есть много точек соприкосновения между молодежью двух стран», — отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Итогом форума должна стать дорожная карта совместных двусторонних действий с конкретными проектами.