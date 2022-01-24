Кубок Дружбы: хоккейный турнир мусульман и православных пройдет на льду Раифского озера

В середине февраля на льду Раифского озера пройдет второй Всероссийский хоккейный турнир «Кубок дружбы». А сегодня в стенах казанской Православной гимназии организаторы турнира рассказали все подробности о предстоящем мероприятии.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Успешное проведение год назад на льду Раифского озера уникального хоккейного турнира с участием православных, мусульманских любительских команд, предполагавшегося разовым, сподвигло республиканскую федерацию на повторную организацию небывалого во всем мире «социального проекта». Так назвал этот турнир вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

Из поступивших 40 заявок были отобраны 10 команд из разных регионов страны и 6 городов. Это «Добрыня» (Казань), команда организована в 2019 году при Духосошественском храме. «Т-26» от Казанского танкового училища, казанский коллектив «Миллениум», называющий себя межконфессиональным. И даже «Фемида-Верховный Суд» также из столицы Татарстана. В списке также составленная из мусульман казанская «Мечта» и «Евроника» из Санкт-Петербурга, возглавляемая настоятелем Екатерининского собора, а также «Северный флот 35+» из Североморска под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Наконец, в турнире примет участие севастопольский «Черноморец», с которым обещал приехать и командующий Черноморским флотом.

«Кузнецкая Епархия» из Кузнецка, это православная команда, организованная протоиереем Андреем Спиридоновым в 2015 году. И соседи из г.Салавата «Дмитрий Донской» – это сборная Салаватской епархии, организованная еще в 2014 году.

Расписание матчей уже готово, расширенные заявки команд ждут до 30 января, окончательные — до 10 февраля. Сам турнир запланирован на 17 — 20 февраля. Матчи пройдут как на льду Раифского озера, так и в Казани в «Спорт сарае» и «Триумфе». Матч за третье место и финал пройдут в «Спорт сарае».

В рамках турнира пройдут и выставочные матчи: 17 февраля встретятся «Сборная духовенства» и «Сборная Ночной хоккейной лиги», «Ветераны «Ак Барса» против «Сборной Зеленодольского района». 19 февраля в парке «Черное озеро» сыграют лучшие игроки Ночной хоккейной лиги. Кроме того, в «Спорт сарае» состоится благотворительный матч «Хоккей каждому» для детей с нарушением двигательных функций.

Как и год назад, на турнир приглашены звезды советского хоккея: Александр Якушев, Ирек Гимаев, Владимир Мышкин, а также исполнительный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Патраков. По словам Андрея Рябова, казанским турниром уже заинтересовались за рубежом — были звонки из Финляндии, Израиля.

Большую часть расходов на хоккейно-социальный проект несет «Суварстрой». Все приезжие команды будут жить в гостинице «Волга», откуда пара минут ходьбы до старого дворца спорта. Участников и гостей «Кубка дружбы» ждет насыщенная культурная программа. Так что ждем большого праздника.