«Другой жизни он бы не хотел»: история участника СВО, многодетного отца из Казани

С первых дней контактной службы выполнял задачи на Северном Кавказе

Станислав родом из Марий Эл, сейчас он служит в казанской войсковой части в звании лейтенанта. Ему 36 лет, из которых девять он посвятил армии. Он участвовал в командировках на Северном Кавказе и в СВО. За участие в боях на Донбассе Станислав был награжден медалями Жукова и Суворова.

Помимо этого, он многодетный отец: сыну 9 лет, средней дочери 6 лет, а младшей – 4,5 года. Сейчас семейство вновь ожидает пополнение.

Жена бойца Анна, пока муж на передовой, согласилась рассказать о супруге и о жизни их семьи.

«Он не мечтал стать военным, в юности грезил спортивной карьерой. Пробовал себя в лыжном спорте, затем перешел на бокс и получил звание мастера спорта. Поступал в артиллерийское училище, но не окончил его – ушел. Позже ему пришлось оставить спорт из-за серьезной травмы. Он заново учился ходить», – рассказывает она.

Именно тренер по боксу предложил Станиславу подписать контракт с Минобороны. С первых дней службы он выполнял задачи на Северном Кавказе. Уже через два года заслужил право ношения крапового берета.

Познакомились в социальной сети, стали многодетными родителями

Со своей будущей женой, тогда еще младший сержант, Станислав познакомился в социальной сети.

«У меня тогда за плечами уже был первый брак и маленький ребенок. Он назначил мне встречу у “Чаши”, и мы сразу понравились друг другу. Встречались девять месяцев, а потом поженились», – вспоминает Анна.

Ещё будучи невестой, ей пришлось пережить тяжелые месяцы ожидания мужа из командировок. Трудности ее не пугали и не пугают до сих пор.

Вскоре у них родилась дочь. Жить им пришлось в служебном жилье, в однокомнатной квартире.

«Там нам было тесно, и мы решили купить дом. Потом у нас родился еще один ребенок, и сейчас мы снова ждем пополнение», – поделилась жена офицера.

«Он был на таком адреналине, что не чувствовал боли и не сразу понял, что ранен»

На СВО Станислав отправился в мае 2022 года. Командировка была рассчитана на три месяца, но боец захотел остаться там подольше, чтобы не бросать своих боевых товарищей. Однако планы изменила судьба – в октябре он получил осколочное ранение колена.

«Прилетел беспилотник, произошел большой взрыв, было много осколков. Раненые, погибшие... но муж рассказывал об этом очень сухо, не хотел меня пугать. Да и самому тяжело вспоминать такое, ведь тогда на его руках погиб товарищ. Все произошло очень быстро: кто-то был контужен, кто-то истекал кровью. Сначала он бросился оказывать своим товарищам первую помощь. Он был на таком адреналине, что не чувствовал боли и не сразу понял, что ранен», – говорит она.

Только после того, как все добрались до укрытия, Станислав заметил кровь на своей одежде.

«В прифронтовом госпитале не смогли достать осколок, поэтому операцию решили провести в Казани. Он вернулся в конце ноября. Осколок так и не смогли достать, потому что он находится в самой кости. Так и ходит с ним, продолжает службу. Он даже не хромает, осколок ему абсолютно не мешает», – рассказывает жена бойца.

«Мне ведь нельзя расслабляться, на мне большая ответственность – наша семья»

Станислав проходил реабилитацию, ему дали путевку в санаторий в Сочи. Он восстановился, отдохнул в отпуске и снова вернулся к службе.

«На тот момент он еще не носил офицерских погон, но давно об этом мечтал. У него было высшее образование только по гражданской специальности, поэтому он поехал учиться в Санкт-Петербург на полгода. После учебы ему присвоили звание лейтенанта, и он вернулся в Казань», – рассказывает Анна.

Новоиспеченный лейтенант вновь отправился на СВО. За его плечами на данный момент несколько командировок на передовую. Жена бойца признается, что со временем стала чуть спокойнее провожать мужа – привыкла.

«Когда я в этот раз его провожала, он даже сказал, что будто бы я совсем не переживаю. Но я просто не подаю виду. Мне ведь нельзя расслабляться – на мне большая ответственность: наша семья. Нужно ухаживать за домом, воспитывать детей», – отметила она.

«Мне помогают по любым вопросам, как юридическим, так и житейским»

Анна работает. «Мужчины на работе, зная, что я жена защитника Отечества, предлагают свою помощь по хозяйству: что-нибудь починить, установить и прочее. Об этом мне не приходится переживать, и очень приятно, что у нас такие отзывчивые люди», – говорит жена бойца.

Не падать духом ей помогает «Союз офицерских жен РТ». Вместе с семьями других военнослужащих они участвуют в разных акциях и мероприятиях, собирают гуманитарную помощь для передовой.

«Мне помогают по любым вопросам: как юридическим, так и житейским. Даже помощь психолога предоставляют», – отметила она.

«Мне кажется, что находиться там – уже подвиг»

Военные – люди скромные, поэтому о подвигах мужа на передовой жена не знает.

«Мне кажется, что находиться там – уже подвиг. Каждый день они рискуют жизнью, круглые сутки должны быть начеку. Не спать, бежать вперед под обстрелами, преодолевать страх смерти ради своей Родины – это многого стоит. Он говорит, что уже привык к постоянным бомбежкам и даже не думает уходить со службы. Наоборот, с особым рвением стремится туда», – рассказывает Анна.

Жена бойца заметила, что муж после участия в боевых действиях изменился – стал более мужественным, но в отношениях с семьей и детьми проявляет больше нежности.

«Он стал уделять нам больше внимания, я стала слышать от него больше нежных слов. Видно, что он по-другому взглянул на жизнь, произошла переоценка ценностей. Он стал больше любить жизнь», – отметила Анна.

«Я даже не вижу его в другой роли, поэтому не отговариваю»

На вопрос о том, хотел бы Станислав изменить свою жизнь и отказаться от карьеры военного, Анна уверенно отвечает: «Другой жизни он бы не хотел».

«Недавно ему предложили должность начальника физической подготовки. Тогда он мог бы не ездить на СВО. Но он отказался – ему комфортно со своими ребятами на передовой. Он не видит себя кем-либо, кроме как военным. Я даже не вижу его в другой роли, поэтому не отговариваю. Моя задача – поддерживать его во всех его стремлениях», – заключает она.

Как бы тяжело ни было офицерской жене, она продолжает собирать посылки для мужа, заниматься бытом и ждать – пожалуй, последнее и есть самая сложная задача.

Фото: из семейного архива