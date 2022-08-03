«Другого выхода нет»: «Гринта» объяснила, почему судится с детсадами и школами

Причиной судебных тяжб «Гринты» с бюджетными и образовательными организациями Татарстана стали «вопросы в законодательной сфере». Об этом сообщила генидиректор ООО Светлана Ярлыченко на заседании штаба Госкомитета РТ по тарифам.

«Наверное, многие из вас видели публикации в СМИ, что «Гринта» подает в суд на детские сады и школы. Но, пользуясь случаем, хочу сказать, что, к сожалению, другого выхода нет, потому что сейчас возникают вопросы в законодательной сфере. Недавно прошло выездное совещание в Нижнекамском районе, где также говорили, что региональный оператор работает по одним нормативам – 922-е постановление, а для бюджетных учреждений есть еще и другие. Это также тот вопрос, который нужно привести в соответствие с тем, чтобы Минфин выделял соответствующие денежные средства районам», — сказала она.

Спикер также отметила, что просроченная дебиторская задолженность по физлицам по всей зоне составляет 186 млн рублей. Это общая задолженность за три года. С 2020 по 2022 год показатель по бюджетным организациям составляет 59 млн рублей.