Друг Жириновского заявил о его даре предвидения событий

Друг основателя ЛДПР Владимира Жириновского Михаил Алмазов заявил, что политик якобы обладал даром предвидения и вместе с ним «предсказывал» ключевые мировые события.

В интервью NEWS.ru он рассказал, что они якобы заранее увидели события на Украине в 2014 году.

«2014 год, например, мы вместе [с Жириновским] предсказали Майдан на Украине и последующие за этим события. <…> Виделось как энергия смерти – люди друг друга рвали, причиняя боль. Накануне 2020 года стали приходить образы – катакомбы, подземелье, и люди бегут с белыми марлями на лице. И случился коронавирус, болезнь унесла много жизней», – напомнил Алмазов.

По его словам, Жириновский придавал большое значение различным «знакам судьбы» и интересовался предсказаниями по линиям ладони.

Он отметил, что подобные символы якобы могут указывать на будущие события, а сама судьба человека не является полностью предопределенной.

«Линии рук имеют свойство меняться. Это говорит о том, что от судьбы можно убежать. Например, ты не поедешь в опасный день никуда в командировку – останешься живым», – отметил собеседник.

