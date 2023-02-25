Дроздам сытно, а совам грозит смерть: аномальная зима внесла коррективы в жизнь птиц

Ильгизар Рахимов: «В биологии есть естественный отбор, выживут наиболее приспособленные»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ягод достаточно, чтобы прокормить дроздов-рябинников, снегирей и свиристелей»

Зима в этом году в Татарстане выдалась капризной: ледяные дожди, снегопады, ветра и «температурные качели». По словам Ильгизара Рахимова, зимняя погода преподнесла сюрпризы и для птиц. Как приятные в виде еды, так и неприятные, – в виде толстого ледяного наста.

«Минувшая осень была особенно богата на урожай рябины и калины. И если в прошлые зимы стаи дроздов и свиристелей ничего не оставляя к весне, то сейчас у них много еды. Если пройтись по улицам и паркам, можно заметить на деревьях много ягод. Есть и боярышник и рябина, калина тоже не доедена. Урожай был достаточным, чтобы прокормить стаи «ягодников» - оставшихся зимовать дроздов-рябинников, а также прилетевших снегирей и свиристелей», - сказал орнитолог.



Спикер обратил внимание, что снегирей этой зимой не слишком много. Иногда встречаются небольшие стайки, но в целом красногрудых птиц значительно меньше, чем в предыдущие годы.

«Возможно, свою роль сыграли конкурентные отношения. Дрозды намного крупнее и шумнее, чем спокойные и степенные снегири. Дрозд–рябинник съедает ягоду целиком не церемонясь, а снегирь – птица степенная. Он мякоть выплевывает и вытаскивает семечко, а на это нужно время. Поэтому у них не братские отношения, снегири не привыкли к тому, что дроздов много», - пояснил профессор.

Рахимов добавил, что этой зимой к нам с севера прилетели не только снегири и свиристели, но и чечетки. А недавно знакомые орнитологи сообщили ему о встрече в Татарстане с белой полярной совой. А это - действительно редкий случай.

Урожай был достаточным, чтобы прокормить стаи «ягодников» - оставшихся зимовать дроздов-рябинников, а также прилетевших снегирей и свиристелей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Из-за корки льда хищник не может быстро схватить грызуна»

Кроме ягод, в этом году особенно много шишек. Орнитологи с интересом наблюдают стаи клестов-еловиков. Это певчие лесные птицы из семейства вьюрковых отряда воробьинообразных. Мелкие птицы быстро находят шишки и ловко вытаскивают из них семечки.

«В черте Казани я такого количества клестов за всю свою жизнь не видел, за все 40 лет своей работы», - отметил Рахимов.

В декабре и в январе в соцсетях как никогда было много сообщений о гибели сов в Татарстане Фото: очевидцы / Госкомитет РТ по биоресурсам

Собеседник «Татар-информа» отметил еще одну особенность. В декабре и в январе в соцсетях как никогда было много сообщений о гибели сов в Татарстане.

«Мне присылали много фотографий, кто-то даже принес погибшую сову в университет. Причина гибели птиц кроется в аномальных погодных явлениях. Среди зимы несколько раз выпадали ледяные дожди, из-за которых снег покрылся коркой льда. Такие случаи были и раньше, но в этом году "температурные качели" привели к образованию ледяного наста толщиной до нескольких сантиметров», - объяснил ученый.

Рахимов сообщил, что сова во время охоты сначала прислушивается к шороху мыши под снегом, потом стремительно бросается и хватает добычу.

Пока птица пробивает наст, мышь убегает. Соответственно, многие совы голодали Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Из-за корки льда хищник не может быстро схватить грызуна, – пока птица пробивает наст, мышь убегает. Соответственно, многие совы голодали и замерзли из-за истощения в холода, хотя и приспособлены к таким погодным условиям», – посетовал профессор.

«Если вороны высоко вьют гнезда, ждите большой воды»

Завкафедрой КФУ поделился еще одним интересным наблюдением. Оказывается, по поведению ворон можно предсказать, каким будет весенний паводок. У ворон в феврале начинается период свадеб, и они выбирают подходящие места для строительства гнезд.

«Многолетние наблюдения показывают, что в год большой воды вороны вьют гнезда значительно выше, чем в предыдущие годы. Если вороны высоко обустроили гнезда, ждите сильного паводка», - предупредил Рахимов.

У ворон в феврале начинается период свадеб, и они выбирают подходящие места для строительства гнезд Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, ворона – своеобразный природный регулятор численности мелких особей. Специально они этим не занимаются, но если где-то мелкие птицы оставят гнездо без присмотра, то ворона его разорит. Количество ворон в городах республики в последние годы стабилизировалось.

«Гнездящихся ворон в Казани немного, всего около 800-900 пар. Поэтому бить тревогу, что их много, не приходится. Однако в девяностые годы прошлого столетия таких птиц у нас было слишком много», - уточнил Рахимов.

«Первые разведчики появляются в конце февраля»

Возвращение перелетных птиц в наш регион с юга обычно начинается в марте. Первыми возвращаются грачи, прилет которых по народным приметам ознаменует начало весны.

«Грачи прилетают первыми, в теплые и ранние весны их первые разведчики появляются уже в конце февраля», - отметил орнитолог.

Первыми возвращаются грачи, прилет которых по народным приметам ознаменует начало весны Фото: © «Наш Черемшан»

По его наблюдениям, в последние годы в нашем городе зимует достаточно много грачей. Зачастую люди путают их с перелетными, но последних легко отличить. Как правило, прилетевшие грачи более худые, пугливые и поджарые по сравнению с теми, что зимовали.

«Сначала прилетают грачи, потом скворцы, жаворонки, зяблики. В апреле ожидается массовый прилет водоплавающих – цапель, журавлей, гусей, уток, куликов и чаек. Ближе к середине мая появляются иволги, достаточно поздно прилетают соловьи и чечевицы», - заметил спикер.

По словам Рахимова, голубей сейчас в наших городах тоже немного. Дело в том, что современные здания строятся без окон на чердаках, а птицам нужно где-то гнездиться. Поскольку ухудшились условия для гнездования, численность птиц стала меньше.

«Не приносите нахохлившегося голубя домой»

В народе принято считать, что голуби – переносчики опасных инфекций. В этой связи завкафедрой КФУ рекомендует людям соблюдать гигиену и не трогать больных птиц.

При благоприятных условиях голуби способны выводить птенцов с конца зимы и до конца осени Фото: © «Татар-информ»

«Если вы увидели нахохлившегося голубя или другую птицу, которая не может улететь, то не нужно пытаться ее спасти, – трогать руками, приносить домой. В биологии есть естественный отбор, выживут наиболее приспособленные», - считает Рахимов.

Спикер добавил, что сизые голуби начинают вить гнезда на чердаках уже с конца января. Первые их выводки появляются ближе к марту, когда другие птицы только начинают гнездиться. При благоприятных условиях голуби способны выводить птенцов с конца зимы и до конца осени. Кроме голубей в наших краях зимуют вороны, воробьи, галки, сороки.

Напоследок орнитолог объяснил, нужно ли подкармливать птиц зимой и развенчал миф о вреде хлеба.

Подкармливать зимой птиц можно и нужно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Лучше накормить птиц хлебом, чем оставить голодными. Мне часто звонят и начинают дискутировать. Говорят, что в кормушках сейчас можно найти хлеб, соль и даже торты. В таких случаях я советую людям купить мешок овса, распаривать его каждый день, отваривать без соли и класть в кормушки. Понятно, что этим никто не будет заниматься, даже энтузиасты. Поэтому лучше давать то, что есть», - подчеркнул Рахимов.

Орнитолог заметил, что еще ни разу не видел птицу, умершую от того, что она объелась хлебом. Подкармливать зимой птиц можно и нужно, заключил он.