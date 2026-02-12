Дроппера-подростка обязали вернуть казанской пенсионерке похищенные у нее 2,3 млн рублей

Подросток-дроппер из Иркутска будет выплачивать 63-летней казанской пенсионерке похищенные у нее 2,3 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Татарстана, мошенники убедили женщину «инвестировать» порядка 3,5 миллиона рублей в электронную валюту и драгоценные металлы. Поняв, что ее обманывают, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что 2,3 миллиона рублей были переведены семью платежами на счет подростка из Иркутска, никакого отношения к женщине не имевшего.

Суд обязал его вернуть деньги, дело на контроле прокуратуры.