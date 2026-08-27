Дроны против нарушителей: Татарстан использует БПЛА для защиты природы

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Беспилотные системы активно использует Татарстан для экологического контроля. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

«Не секрет, что сегодня мы при помощи беспилотных летательных аппаратов проводим анализ и контролируем территории по лицензиатам. Например, для того, чтобы не нарушались границы и условия лицензий. Кроме того, контролируются свалки, в том числе несанкционированные. Это помогает привлекать нарушителей к ответственности. Посредством беспилотных летательных аппаратов мы имеем возможность контролировать нарушения в водоохранных зонах, в том числе касающиеся ограничений для беспрепятственного доступа к водным ресурсам граждан», – отметил он.

Зиганшин добавил, что в регионе продолжается цифровизация отрасли экологии.

В частности, в ходе мониторинга состояния атмосферного воздуха благодаря цифровой платформе можно определить негативный вклад конкретных предприятий.

«Самое главное, что сегодня ни одно предприятие не может быть образовано или не может расширить свои производства без учета экологических современных требований и расчета возможного негативного влияния на качество и благополучие населения», – сказал Зиганшин.