От арт-объектов до дронов: что смотрел Минниханов в Химграде

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил технополис «Химград», который отмечает в этом году 15-летие. Руководителю республики презентовали продукцию резидентов, в том числе перспективные разработки – от беспилотных летательных аппаратов до арт-объектов. Подробнее – в материале ИА «Татар-информ».

Айрат Гиззатуллин обратил внимание Минниханова на стенд с архивным фото старого заброшенного здания и современный разноцветный корпус.

Фото: president.tatarstan.ru

Резиденты технополиса произвели продукцию на 300 млрд рублей

Президенту Татарстана показали пять новых корпусов, которые были построены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего было построено и реконструировано 7 зданий общей площадью почти 32 тыс. метров.

Генеральный директор технополиса Айрат Гиззатуллин обратил внимание Минниханова на стенд с архивным фото старого заброшенного здания – наследие советского производства фототехники «ТАСМА» и современный разноцветный корпус.

«Рустам Нургалиевич, спасибо огромное за вашу поддержку. Реально такое здание у нас здесь было – 89-й ремонтно-механический цех – никак не могли мы его привести в нормальное состояние. Только благодаря этой программе корпус снесли, построили новый корпус на 2,5 тыс. кв. метров», – демонстрировал гендиректор.

Инвестиции в реконструкцию и строительство новых зданий составили более 1 млрд рублей, из них 500 млн рублей предоставил федеральный бюджет, 117 млн – бюджет Татарстана и 420 млн рублей – внебюджетные инвестциий.

Здесь уже разместились 57 компаний, хотя план на этот год предполагал привлечение только 42 резидентов, которые создали около 900 рабочих мест при запланированных 240. Выручка новичков-резидентов планировалась на уровне 686 млн рублей в этом году. «Мы прогнозируем 3,7 млрд рублей», – сообщил глава технополиса.

В реконструированном корпусе уже разместились 57 компаний, хотя план на этот год предполагал привлечение только 42 резидентов Фото: president.tatarstan.ru

Всего «Химград», основанный в 2006 году, занимает территорию в 131 га, здесь расположены объекты общей площадью более 500 тыс. кв. метров. Сегодня у технополиса 330 резидентов, которые создали 9,5 тыс. рабочих мест. За первое полугодие они произвели продукцию на 26,7 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее.

«По нашему прогнозу в этом году будет произведено продукции на 57,8 млрд рублей – рост на 21% к прошлому году (в 1,5 раза больше по сравнению с доковидным 2019 годом – прим. Т-и)», - доложил Гиззатуллин.

Всего с 2007 года резиденты произвели продукцию на 283,2 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 34,9 млрд рублей.

Материалы для композитного вертолета испытают в Казани

После презентации Минниханов посетил предприятия резидентов. По пути Президенту показали дополненную реальность – на технополисе «оцифровали» подземные коммуникации, это позволяет следить за их состоянием на мобильных устройствах.

Сначала показали свои производства новые резиденты, привлеченные по нацпроекту. Предприниматель, работающий под брендом Leggero, продемонстрировал процесс изготовления ортопедических матрасов, «ИЦ «Прецезия» – автоматизированные дорожные комплексы для мониторинга и оценки объемов сыпучих грузов, ООО «Эйдос-Робототехника» – роботов-манипуляторов и роботизированные линии по производству тест-систем COVID-19.

В отдельном павильоне разместился сверхлегкий вертолет «Беркут-3» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В отдельном павильоне разместился сверхлегкий вертолет «Беркут-3». Компания «Металл-инвест» разрабатывает винтокрылую машину с полностью цельнокомпозитным корпусом. Главный технолог предприятия Александр Захаров сообщил ИА «Татар-информ», что вертолет предполагается в пассажирском варианте, сможет перевозить грузы и может быть использован в санитарной авиации. «Изюминка – фюзеляж монокок, это цельнокомпозитный несущий корпус. За счет этого достигается колоссальное снижение массы», – сказал собеседник агентства.

Выставочный образец корпуса выполнен из стеклоткани и компаундов и весит пока около 100 кг. «А будет в дальнейшем использоваться современный композит. Общая масса фюзеляжа килограмм 45 будет», – сказал технолог.

Идут опытно-конструкторские работы, для их проведения нужны исследования, в том числе самих композитных материалов. Такой анализ будут делать физическая материаловедческая испытательная лаборатория по исследованию свойств металлов и их сплавов ООО «РМД» – резидент «Химграда». «У нас сейчас в России появляется все больше композитов, а комплексных испытательных лабораторий пока нет. И это будет первая», - сказал Захаров.

После опытных работ и всех исследований разработчик планирует приступить к летным испытаниям «Беркута» через 1-1,5 года.

«Химград» организовал выставку продукции уже освоившихся в технополисе резидентов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Дроны опрыскивают поля и займутся доставкой грузов

«Химград» организовал выставку продукции уже освоившихся в технополисе резидентов. Экспонировались мини-тракторы, лодки из ПВХ, системы автоматизации для нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Президенту показали малые архитектурные формы. «ЗДСтрой» печатает на 3D-принтере лавки, клумбы, парклеты (зоны для отдыха). Компания уже разметила некоторые виды бетонных фигур в Казани. ИП «Домрачев С.Г.» представил динамические артобъекты для благоустройства – это кинетические скульптуры, движимые потоками ветра.

Особое внимание привлек стенд компании «Лаборатория звука», которая представила производимые сабвуферы, усилители и акустику. Компания не просто показала технику, но и продемонстрировала ее возможности ­­– музыка в стендовом автомобиле на полной громкости сотрясала окна соседних корпусов.

Особое внимание привлек стенд компании «Лаборатория звука», которая представила производимые сабвуферы, усилители и акустику Фото: president.tatarstan.ru

Беспилотные летательные аппараты вертикального взлета-посадки представило ООО «ОКБ Авиарешения». Они предназначены для сельского хозяйства и логистики, и уже используются – в тестовом режиме дроны в агроверсии опрыскивают поля Татарстана. «Здесь выставлена логистическая версия. При помощи этой версии в следующем году мы будем делать реальную доставку грузов», – сказал ИА «Татар-информ» генеральный директор компании Дмитрий Арсентьев.

Предполагается, что мелкосерийное производство агроверсии начнется в следующем году, логистической – позднее, после завершения опытных работ.

Беспилотные летательные аппараты вертикального взлета-посадки представило ООО «ОКБ Авиарешения» Фото: © Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Также Президент Татарстана посетил новый офис компании «Данафлекс-Нано» – производителя гибких упаковочных материалов. В структуру группы компаний входит 4 производства, в том числе и «Данафлекс-Нано», выручка которого за 2020 год составила 10 млрд рублей, в планах на 2021 год – 12,5 млрд рублей. В настоящее время количество сотрудников компании, работающих на территории технопарка, насчитывает более 700 человек.

Центр подготовки кадров для высокотехнологичных производств

Рустам Минниханов в ходе визита на «Химград» наградил сотрудников в честь 15-летия и побеседовал с работниками предприятий, базирующихся в технополисе.

Рустам Минниханов посетил новый офис компании «Данафлекс-Нано» – производителя гибких упаковочных материалов Фото: president.tatarstan.ru

Президент РТ подчеркнул, что сегодня на базе технополиса развиваются высокотехнологичные производства, а выпускаемая продукция отвечает самым современным требованиям. «Мы радуемся успехам „Химграда“. Когда начинали данный проект, на этом месте был разрушенный завод „Тасма“. Сегодня здесь расположены современные производства, на которых работают почти 10 тыс. человек. Будем и дальше двигать республику вперед», - сказал Президент РТ и призвал работников соблюдать меры профилактики коронавируса.

Главный технолог компании «Данафлекс-Нано» на встрече поднял вопрос о нехватке рабочих кадров. Минниханов обратился к министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову: «Сегодня нужны рабочие кадры как по существующим, так и по новым профессиям. Давайте мы изучим этот вопрос, нужно определить ресурсный центр, где мы могли бы готовить таких специалистов».

По его словам, планируется провести заседание Совета безопасности по данной теме.

Также жители близлежащего жилого комплекса «Салават Купере» задали вопрос о строительстве дороги до мирокрайона. Рустам Минниханов сообщил, что Правительство РТ приступило к решению проблемы транспортной доступности этого района. Уже выделены деньги на выкуп жилых домов по улице Осиновской в поселке Залесный.

«Мы уже эту тему начали, будем расширять дорогу. Пока нагрузка ложится на Горьковское шоссе, но у нас есть планы по трамвайной ветке, есть другие варианты. В целом “Салават Купере” развивается неплохо, идет строительство школ, детских садиков, общественная зона неплохая. Но вот по дороге есть вопросы. Мы к этой теме преступили, деньги выделили», - рассказал Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru