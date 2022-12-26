Дроны КНДР проникли на территорию Южной Кореи, сбить их пока не удалось

Беспилотные летательные аппараты КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула. Южнокорейским военным пока не удалось их сбить, один из дронов вернулся в Северную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на различные источники.

Северокорейские беспилотники пересекли демаркационную линию, которая разделяет две страны, без разрешения Южной Кореи. В ответ в воздух были подняты самолеты и вертолеты для перехвата дронов. После предупредительных выстрелов они попытались уничтожить их.

Сначала беспилотники были замечены у городов Кимпхо и Пхаджу, а также над островом Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (7.08–8.10 по Москве). Дроны пересекли эти районы и «приблизились к окрестностям Сеула».

Южнокорейские военные не знают, вооружены ли беспилотники. Однако, как отмечает агентство News1, сбить эти дроны трудно, потому что они подлетают близко к районам с гражданским населением. Кроме того, они меняют траекторию и высоту полета и в результате «то появляются, то исчезают» на радарах.

При этом на острове Канхвадо и у города Кимпхо сосредоточены основные силы южнокорейской пехоты, а также морских пехотинцев. Предполагается, что КНДР может использовать свои дроны для фотографирования объектов, чтобы повысить точность наведения своего оружия.

Помимо прочего, в перехвате БПЛА был задействован легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он разбился примерно в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота не пострадали.

На данный момент один из беспилотников возвратился в Северную Корею, а остальные четыре пропали с экранов радаров. Таким образом, пока ни один из дронов не был сбит, несмотря на примерно 100 выстрелов.