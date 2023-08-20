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Руc Тат
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Происшествия 20 августа 2023 09:54

Дроны-камикадзе упали на территории воинской части в Ростовской области

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Сегодня средства РЭБ предотвратили попытку теракта с использованием дронов-камикадзе в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«По беспилотникам успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели», – указал губернатор в своем Telegram-канале.

Отмечается, что два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений в результате падения дронов нет.

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#ростовская область
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