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Дроны-камикадзе упали на территории воинской части в Ростовской области
Сегодня средства РЭБ предотвратили попытку теракта с использованием дронов-камикадзе в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
«По беспилотникам успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели», – указал губернатор в своем Telegram-канале.
Отмечается, что два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений в результате падения дронов нет.
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