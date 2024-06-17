Дроны-камикадзе, стройматериалы и медикаменты доставили лаишевцы в ДНР и ЛНР

В новые регионы России из Лаишевского района Татарстана привезли дроны-камикадзе, стройматериалы и медикаменты.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, партия помощи была сформирована жителями Сокуровского сельского поселения, транспортной компанией муниципалитета, предпринимателями, администрацией Лаишевского района, благотворительным фондом «Помощь СВОим». Учителя и родители Сокуровской средней школы имени Г. Р. Державина также приняли участие в сборе помощи.

В итоге на передовую доставили 30 куб. метров досок, дроны-камикадзе, 60 листов ОСП, бензопилы, шуруповерты, болгарки, генераторы, сухие пайки, бронежилеты, маскировочные сети, аптечки, медикаменты, одежду, сапоги, толстовки.

Сопровождали груз предприниматель Эдуард Камалетдинов, Рушан Вахидов и глава Сокуровского поселения Руслан Газизуллин.

«Мы начали формировать помощь по заявкам бойцов и сами доставлять гуманитарную помощь с октября 2023 года. За это время мы доставили восемь автомобилей, семь мотоциклов „Урал“, генераторы, дроны и прочее. На этом не остановимся и продолжим помогать! Победа будет за нами», — сказал глава Сокуровского сельского поселения Руслан Газизуллин.

Все желающие могут присоединиться к сбору шефской помощи, обратившись по адресу: село Сокуры, улица Школьная, дом №1 (Сокуровский СДК). Следующая отправка состоится в конце июля — начале августа

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