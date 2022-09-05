Дроны и беспахатное земледелие: лениногорские фермеры внедряют передовые технологии

Лениногорский район стал одним из самых высокоурожайных в Татарстане. Местные фермеры активно пользуются передовыми технологиями агропромышленного комплекса, которые позволяют им планировать работу, следить за «историей» каждого поля с помощью смартфонов и контролировать урожайность.

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

Какая культура посеяна, показатели урожайности, какие удобрения были использованы, защита растений от болезней – все это агроном и механизатор может проследить в специальном приложении на телефоне. Это помогает избегать различных неточностей и ошибок, рассказали журналистам в хозяйстве «Август-Лениногорск», где в этом году собрали более 39 тыс. тонн зерна.

«Цифровая система работает на протяжении всего времени моей работы и позволяет отследить время работы комбайна, сколько намолотил зерна – в общем, зафиксировать любые данные. Это очень просто и удобно», – поделился тракторист-механизатор Артем Александров.

Лениногорское хозяйство существовало давно, однако в 2020 году было принято решение о его реорганизации. Так, хозяйство вошло в состав крупнейшего российского производителя «Август-Агро», рассказал главный агроном по восточному региону компании Ильнар Харисов.

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

Сегодня хозяйство активно развивается и для достижения высоких показателей урожайности проводит различные эксперименты. Так в этом году был проведен эксперимент по дифференцированному внесению удобрений, главная цель которого – проследить, в каких точках выдался низкий или высокий урожай, чтобы в дальнейшем перераспределить высев семян и количество удобрения.

«При посеве техника на разных участках автоматически вносит рассчитанные нормы удобрений, исходя из аналитических данных, собранных специалистами. А датчики помогают провести сев без каких-либо погрешностей», – поделился начальник отдела мониторинга и контроля УК «Август-Агро» Дмитрий Шаплыко.

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

Помимо этого, на базе агропредприятия «Август-Лениногорск» есть собственные метеостанции, которые подсказывают агрономам, когда и какой вид работ можно осуществить на выбранной территории.

«Всего метеостанций у нас 12, 10 из них находятся в Татарстане. Они помогают измерить температуру, влажность, уровень засоленности почвы. Также в хозяйстве мы используем специальные дроны – с помощью которых мы сможем подсушить подсолнечники», – подчеркнул Харисов.

Лениногорский район Татарстана славится не только нефтяными запасами, но и богатой черноземом почвой. Неудивительно, что здесь достигаются высоты и ставятся новые рекорды. Так, было собрано 88,5 ц/га озимой пшеницы – это рекордный показатель для молодого агропредприятия.

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

«Это наш третий сезон и по достижениям этого года мы понимаем, что движемся в правильном направлении. Мы действительно очень рады результатам, это наша гордость», – рассказал главный агроном ООО «Август-Лениногорск» Ильнур Садыков.

По его словам, в основу успеха легла технология беспахотного земледелия No-till. Особенность метода заключается в том, что с землей проделывается три операции – посев, защита растений от болезней, сорняков и вредителей, а также уборочные работы. «Все это помогает сохранить структуру почвы и в дальнейшем помогает повысить урожайность и сберечь землю и почву для последующих поколений. Мы даем все, что нужно земле и культурам, поэтому все это в купе работает на полную отдачу», – отметил Садыков.

В Лениногорском районе Татарстана 29 тыс. гектаров земли, из них только кукуруза обрабатывается классическим способом, в то время как остальные культуры реализуются посредством технологии No-till. Пока агрономы не делают прогнозы на следующий год, но надеются достигнуть новых рекордов.

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

Помимо развития цифрового сельского хозяйства, активно развивается и животноводство. Так в этом году в агрофирме «Август-Лениногорск» открылась ферма «Ялтау» на 400 голов.

«Ранее здесь было два корпуса по 200 голов, их снесли и в течение полутора лет построили большой коровник, доильно-молочный блок на 28 мест. Раньше доили 12 литров на голову, сейчас 28 литров», – рассказал заместитель генерального директора ООО «Август-Лениногорск» по животноводству Фоат Саматов. По его словам, 198 коров прибыли из Германии, а еще 199 – из Воронежа, поэтому генетический потенциал у животных огромный. В планах хозяйства активное развитие и постройка ещё одной фермы на 400 голов.