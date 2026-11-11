Дроны для экономики: Татарстан подготовит стратегию их массового внедрения

Беспилотники планируют активнее использовать в бизнесе и государственном управлении Татарстана. Для этого власти намерены запустить пилотные проекты, упростить согласование полетов и стимулировать спрос на дроны. Кто будет координировать эту работу и чего от новых инициатив ждут производители – в материале «Татар-информа».





Основная задача – разработка стратегии массового использования дронов

В Татарстане создали рабочую группу по развитию низковысотной экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Главная задача группы – разработать стратегию и региональные программы для массового внедрения дронов в бизнесе и государственном управлении. Кроме того, ее участники определят, в каких отраслях экономики использование беспилотников будет наиболее востребованным и эффективным.

Алексей Песошин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рабочая группа также будет помогать внедрять беспилотники на практике. В частности, сопровождать пилотные проекты, содействовать подготовке необходимых документов и согласованию маршрутов полетов.

Еще одно направление работы – разработка мер господдержки производителей и пользователей беспилотников. Кроме того, группа займется стимулированием спроса на дроны со стороны государственных и частных компаний.

Также участники группы будут рассматривать предложения по запуску пилотных проектов и при необходимости предлагать изменения в законодательство, если действующие нормы будут сдерживать развитие отрасли.

Можно сказать, что группа выступит неким связующим звеном между наукой, государством и бизнесом, которое будет координировать их работу и способствовать продвижению дронов во все отрасли экономики.

Шамиль Гафаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государство, наука и бизнес

Председателем группы назначен вице-премьер Татарстана – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров. Его заместителем определен вице-премьер – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, а секретарем – замминистра экономики РТ Эмиль Хисматов.

В состав рабочей группы войдут 40 человек. Среди них – заместители почти всех министров Татарстана, представители Академии наук РТ, Университета Иннополис, производителей беспилотников и IT-компаний, а также федеральных структур, включая Федеральный центр беспилотных авиационных систем и «Почту России».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отметим, что еще в августе на международном форуме «РОСТКИ» Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что республика должна стать одним из центров новой беспилотной экономики России. Так что создание рабочей группы можно считать одним из шагов к достижению этой цели.

Александр Фешкин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

А гендиректор отраслевого форума «Дрон Экспо» Александр Фешкин во время проведения мероприятия в Казани утверждал, что в сегодняшнем мире роботизация и дронизация для России – это не просто перспективное направление развития, а объективная необходимость. При этом Фешкин подчеркивал, что беспилотники уже нельзя воспринимать как отдельную отрасль – они становятся инструментом развития экономики страны.

Да и в целом отрасль БПЛА на сегодняшний день демонстрирует один из самых высоких темпов роста по всему миру, что вызывает ряд проблем, таких как дефицит кадров и относительно медленное обновление образовательных программ. Поэтому можно рассчитывать, что группа развития поможет решить и эти проблемы.

Амир Валиев Фото: aeronext.aero

«Это хорошо, но нужно еще посмотреть на эффективность»

Президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев в беседе с «Татар-информом» отметил, что дополнительные меры господдержки всегда востребованы, независимо от отрасли.

«То, что на государственном уровне принимаются такие решения, – это хорошо, но нужно еще посмотреть на эффективность», – заявил эксперт.

По его словам, меры поддержки и пилотные проекты, которыми займется новая группа, должны быть удобными для производителей и не создавать лишней бюрократии, в том числе необходимости отчитываться за каждый потраченный рубль.

«Хочется, чтобы поддержка была удобной. Чтобы, получая грант или субсидию, производители могли использовать эти средства, зная, что правила не изменятся на ходу», – подчеркнул Валиев.