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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, один человек погиб, двое ранены
В результате инцидента в Валуйском городском округе Белгородской области один человек погиб, двое получили серьезные ранения. По предварительной информации, автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, подвергся нападению беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Гладков.
Инцидент произошел на выезде из села Новопетровка. В момент атаки в машине находились супружеская пара и их взрослая дочь. К сожалению, девушка скончалась на месте от полученных травм до прибытия медиков.
Родители пострадавшей были срочно госпитализированы в Валуйскую центральную районную больницу. У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения и переломы ног, а у женщины- серьезные повреждения лица и грудной клетки. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
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