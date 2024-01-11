«Дрон скинул ВОГ»: челнинские бойцы в отпуске поделились историями из зоны СВО

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов встретился с военнослужащими, которые находятся в отпуске. Встреча в мэрии прошла в традиционном формате беседы. О том, как идет служба и как встретили Новый год, бойцы рассказали за чашкой чая.

Военнослужащий с позывным Кузьмич больше года на передовой, во время одного из боев получил ранение.

«В ногу и руку. Дрон скинул ВОГ. Нас двоих ранило. Ну ничего так, ребята быстро среагировали, быстро помогли, быстро довели до точки. 4 декабря. Ночью пошли на позиции. Ближе к утру, когда шли уже занимать их позиции, вот начали нас обстреливать. Мы начали уж по разным местам бегать, чтобы не зацепило никого», — рассказал военный.

Обошлось без жертв. Некоторые военнослужащие получили ранения. Как объясняет Кузьмич, они ходят группами, все поддерживают друг друга. По словам мужчины, на передовой — все патриоты, у всех одна цель — защитить Родину.

Это подтвердил и другой участник встречи – боец с позывным Ангел. Мужчина встретил Новый год в кругу семьи. Это самая большая его радость, делится он. А еще самым запоминающимся моментом было предложение, которое Ангел сделал своей девушке, когда был на учениях в Казани.

«Получил повестку. Решил тоже с друзьями пойти вместе, не сбегать. Потом, когда уже в Казани был, я понял, что у меня девушка во всем меня поддерживала, поддерживает, и сделал ей предложение как раз перед отъездом. Она была счастлива. Она уже сама хотела. И я ей очень благодарен за поддержку, за все. Она меня всегда поддерживает», — поделился военный.

Именно благодаря поддержке у всех военнослужащих боевой настрой, делятся они.

«Настрой-то нормальный более или менее, потому что наше подразделение не на самой передовой, то есть у нас не штурмовые группы. У нас, скажем так, территориальные войска, поэтому более или менее все нормально», — отметил боец.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.