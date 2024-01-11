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«Дрон скинул ВОГ»: челнинские бойцы в отпуске поделились историями из зоны СВО
Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов встретился с военнослужащими, которые находятся в отпуске. Встреча в мэрии прошла в традиционном формате беседы. О том, как идет служба и как встретили Новый год, бойцы рассказали за чашкой чая.
Военнослужащий с позывным Кузьмич больше года на передовой, во время одного из боев получил ранение.
«В ногу и руку. Дрон скинул ВОГ. Нас двоих ранило. Ну ничего так, ребята быстро среагировали, быстро помогли, быстро довели до точки. 4 декабря. Ночью пошли на позиции. Ближе к утру, когда шли уже занимать их позиции, вот начали нас обстреливать. Мы начали уж по разным местам бегать, чтобы не зацепило никого», — рассказал военный.
Обошлось без жертв. Некоторые военнослужащие получили ранения. Как объясняет Кузьмич, они ходят группами, все поддерживают друг друга. По словам мужчины, на передовой — все патриоты, у всех одна цель — защитить Родину.
Это подтвердил и другой участник встречи – боец с позывным Ангел. Мужчина встретил Новый год в кругу семьи. Это самая большая его радость, делится он. А еще самым запоминающимся моментом было предложение, которое Ангел сделал своей девушке, когда был на учениях в Казани.
«Получил повестку. Решил тоже с друзьями пойти вместе, не сбегать. Потом, когда уже в Казани был, я понял, что у меня девушка во всем меня поддерживала, поддерживает, и сделал ей предложение как раз перед отъездом. Она была счастлива. Она уже сама хотела. И я ей очень благодарен за поддержку, за все. Она меня всегда поддерживает», — поделился военный.
Именно благодаря поддержке у всех военнослужащих боевой настрой, делятся они.
«Настрой-то нормальный более или менее, потому что наше подразделение не на самой передовой, то есть у нас не штурмовые группы. У нас, скажем так, территориальные войска, поэтому более или менее все нормально», — отметил боец.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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