Дрон разведки запечатлел гибель неосмотрительного отделения ВСУ под Клещеевкой

Кадрами уничтожения отделения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерией 4 бригады 2 армейского корпуса РФ под Клещеевкой поделился телеграм-канал «Рядовой на передовой».

На сделанной дроном российской аэроразведки записи хорошо видно, как солдаты противника обустраивают опорный пункт, не заботясь о маскировке своей позиции. При этом они замечают зависший над ними беспилотник, но действий для обеспечения собственной безопасности не предпринимают, продолжая спокойно заниматься своими делами.

Возможно, они подумали, что «птичка» своя. Это и стало для них роковой ошибкой. Через несколько секунд после обнаружения по позиции ВСУ наносится артиллерийский удар, в результате которого часть украинских солдат погибает.