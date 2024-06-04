Дрон летел на бойцов, а стал трофеем: вражеский БПЛА стал экспонатом в Нурлате

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Каждый мальчишка в Нурлате знает историю появления трофейного дрона в стрелковом тире «Снайпер». Посмотреть на трофейный летательный аппарат приходят и горожане старшего поколения, а заодно получают мастер-класс по стрельбе из пневматического ружья.

Например, члены Центра активного долголетия и здоровья частые посетители тира. Их привела сюда активная жизненная позиция, которую они занимают.

«Я как-то пришла в тир, где мальчик Кирилл с таким патриотизмом и воодушевлением рассказал всю историю появления дрона. Мне стало интересно, что решила пригласить и свою группу», — сказала руководитель Центра активного долголетия и здоровья Анжела Закирова.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Как оказалось, нурлатский боец с позывным Спас передал беспилотник своему отцу, который приезжал в зону СВО, в Донецк.

«Дрон целенаправленно летел на машину с нашими бойцами. Водитель начал петлять и так получилось, что вражеский беспилотник вместе с прикрепленной взрывчаткой с металлическими шариками упал и взорвался за машиной. Бойцы забрали дрон, у него немного лопасти повреждены», — такую историю поведал Кирилл Анжеле Закировой, а она поделилась ее и с членами Центра долголетия.

Экспонат с места боевых действий заинтересовал горожан, посмотреть на него приходят не только дети, но и взрослые. Заодно, конечно, они вырабатывают и навыки стрельбы.

«До этого такой аппарат мы видели только на картинке», — самое частое высказывание, которое часто озвучивают посетители.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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