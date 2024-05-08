Дрон-камикадзе повредил грузовик в Малиновке Белгородской области

В селе Малиновка Белгородской области произошла атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием дрона-камикадзе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никто из мирных жителей не пострадал. Однако в результате взрыва был поврежден грузовой автомобиль. На месте атаки работают оперативные службы.

Кроме того, в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотника, а позже власти сообщили об обстреле Шебекинского городского округа. По данным МЧС, под обстрелом находится поселок Красное.