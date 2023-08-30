Дрон, автомат и открытка на фронт: в День республики у Чаши прошла акция «За нами страна»

Фото: © Арина Потапова/«Татар-информ»

В День города и День республики перед Центром семьи «Казан» была организована интерактивная площадка «За нами страна». Каждый гость смог попробовать управлять беспилотником, собрать автомат и примерить военную форму.

Для желающих был создан симулятор дрона, где каждый смог оценить свой навык пилотирования. Участников обучили преодолевать сложные маршруты и особенностям управления квадрокоптером. За удачное прохождение виртуальной игры их награждали стикерпаками.

В другой локации гости смогли примерить современную военную форму и сфотографироваться. Казанцам рассказали об истории создания автомата Калашникова, о его составных частях и показали мастер-класс посборке-разборке, дети проявляли большой интерес и даже попробовали собрать автомат самостоятельно.

Также для детей организовали специальную творческую зону: вместе с волонтерами они создавали открытки с изображением танка, писали теплые пожелания бойцам в зоне СВО, после чего складывали свои работы в коробку. В ближайшее время все письма будут отправлены на фронт.

«Наш патриотизм проявляется в неравнодушии к тому, что происходит в стране и в активной гражданской позиции. Формирование патриотических чувств у детей является неотъемлемой частью. Мой сын попробовал собрать автомат и примерить военную форму. Ему очень понравилось, он давно мечтал. Акция очень хорошая, тем более она проходит в День города. Мы видим, что каждый точно не остается в стороне и пробует себя в разных мастер-классах», — рассказала одна из участниц акции Гузель.

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