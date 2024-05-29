Дрон аэроразведки запечатлел штурм высотной застройки Красногоровки российской техникой

Кадры штурма района Красногоровки с высотной застройкой российским подразделением опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

На снятом с дрона видео запечатлено движение штурмовой колонны из двух танков и нескольких боевых машин пехоты (БМП). Выехав на открытый участок пути российская техника открывает огонь, подавляя возможные огневые точки противника.

Миновав без потерь опасный отрезок, колонна приближается к строениям. Далее высаживается десант, который зачищает и берет под контроль новый участок городской застройки.

Напомним, бои за Красногоровку продолжаются с конца февраля текущего года. Согласно официальным данным, под контролем ВСУ остался лишь район на севере города с высотной застройкой. До этого главный укрепрайон противника находился в районе кирпичного завода, который теперь находится под контролем ВС РФ.

Сейчас идут ожесточенные бои в южной части города. Чтобы удержать город украинское командование продолжает перебрасывать на данный участок свежие резервы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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