Массовое бегство солдат Вооруженных сил Украины с позиций в поселке Архангельское Херсонской области запечатлел дрон аэроразведки группировки российской армии «Отважные». Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Запорожский фронт».

На записи видно, как несколько десятков украинских военнослужащих покидают вышеупомянутый населенный пункт. При это по убегающим наносится артиллерийский удар.

Информация об освобождении поселка Архангельское появилась 4 мая. Штурм поселка осуществлялся сразу после зачистки населенного пункта Очеретино.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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