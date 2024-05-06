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Дрон аэроразведки запечатлел массовый побег солдат ВСУ с позиций в поселке Архангельское
Массовое бегство солдат Вооруженных сил Украины с позиций в поселке Архангельское Херсонской области запечатлел дрон аэроразведки группировки российской армии «Отважные». Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Запорожский фронт».
На записи видно, как несколько десятков украинских военнослужащих покидают вышеупомянутый населенный пункт. При это по убегающим наносится артиллерийский удар.
Информация об освобождении поселка Архангельское появилась 4 мая. Штурм поселка осуществлялся сразу после зачистки населенного пункта Очеретино.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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