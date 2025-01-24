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Экономика 24 января 2025 06:30

Дробиз объяснил, почему в России выросли продажи игристых вин

Дробиз объяснил, почему в России выросли продажи игристых вин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России по итогам 2024 года почти на 9% выросли продажи игристых вин, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.

«По игристым винам ничего странного. Это связано с тем, что игристые вина замещают газированные винные напитки, которые исчезают с рынка. Мы отстаем от уровня производства и продаж игристых вин 2010 года, нам еще расти и расти, если удастся», – сказал «Татар-информу» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Раньше, по его словам, газированные винные напитки стоили дешевле игристых вин. Теперь покупатели при равной или близкой цене выбирают игристые вина вместо газированных винных напитков, в которых только 50% вина.

В рознице в России реализовано 23,5 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 8,6% больше, чем в 2023 году. При этом продажи плодовых вин снизились на 26%, до 9,4 млн дал.

Напомним, что с 2022 года в России вином могут считаться только алкогольные напитки из винограда, алкогольная продукция из фруктов будет называться по-другому, а понятие «шампанское» можно использовать только для напитка, который произведен в России.

#Вино #алкоголь #продажи
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