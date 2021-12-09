ДРКБ Татарстана признана лучшей по развитию детского медицинского туризма

Детскую республиканскую клиническую больницу признали лучшей в России по развитию детского медицинского туризма. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ДРКБ.

Победителем в номинациях, связанных с развитием международного детского медтуризма ДРКБ стало на Международной выставке здравоохранения 2021. Это укрепило позиции клиники на мировом рынке медицинских услуг.

Фото: Пресс-служба ДРКБ Татарстана

«Бренд ДРКБ стал более узнаваемым в едином информационном пространстве успешных практик. Развитие медицинского туризма наряду с улучшением качества оказания медицинской помощи детям является приоритетными направлениями. Туризм медицинских услуг – это серьезный рынок, для развития которого важнейшим условием является качество и безопасность предоставляемых услуг согласно международным стандартам. У себя в клинике мы отмечаем большой прогресс в этом направлении, число иностранных пациентов растет, нам доверяют все больше родителей маленьких иностранных граждан», –, рассказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

Как рассказали в пресс-службе ДРКБ, за качеством в клинике следят пристально, соблюдая все международные и российские стандарты. Впервые международный сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» ДРКБ получила в 2017 году и подтвердила его в 2021-м.

Фото: Пресс-служба ДРКБ Татарстана

Ежегодно ДРКБ становится лауреатом конкурса «100 Лучших товаров России». Наряду с повышением качества оказания медицинских услуг растет и техническое оснащение клинки, повышается кадровый потенциал. Врачи проходят стажировки в ведущих мировых клиниках Северной Америки, Европы и Азии.

«От развития международных отношений выигрывают наши российские пациенты. Соответствие международным стандартам позволяет минимизировать медицинские риски, повысить качество лечения, улучшить экономические показатели и обеспечить прозрачность деятельности клиники, а значит удовлетворить пациентов медицинским сервисом, повысить престиж и узнаваемость ДРКБ в целом», – отметил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.