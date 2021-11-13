ДРКБ Татарстана получила международный сертификат соответствия требованиям ISO

Сертификат соответствия требованиям ISO получила Детская республиканская клиническая больница Татарстана. Его, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе больницы, вручила директор международного органа по сертификации систем менеджмента качества Cert International s.r.o Венера Абдуллаева.

Фото: Пресс-служба ДРКБ Татарстана

Такими сертификатами, как объяснили в пресс-службе, обладают лучшие клиники мира. Он говорит о высоком статусе медицинского учреждения. В России такой сертификат имеют немногие медучреждения, в их числе крупные федеральные больницы.

«Сертификат – это признание высокого статуса медучреждения, знак доверия как в России, так и за рубежом», – рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Фото: Пресс-служба ДРКБ Татарстана

Соответствие требованиям стандарта ISO позволяет минимизировать врачебные ошибки, повысить качество лечения и удовлетворенность пациентов медицинским сервисом, улучшить экономические показатели, обеспечить прозрачность деятельности учреждения и повысить престиж медицинской организации в целом.