ДРКБ начнет сотрудничать с коллегами из Казахстана по кардиологии и лечению онкологии

Врачи Детской республиканской клинической больницы посетили Национальный диагностический медицинский центр материнства и детства корпорации «University Medical Center» (UMC) в Казахстане. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

Еще в 2020 году ведущие специалисты детской больницы республики знакомились с работой ведущих детских медцентров UMC и поделиись свои опытом оказания помощи малышам. Тогда между клиниками закрепили сотрудничество.

Недавно татарстанские врачи вновь поехали в Казахстан. Они осмотрели центр, встретились и пообщались с коллегами из амбулаторного и стационарного звена. Состоялась встреча и с представителями министерства здравоохранения Казахстана.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

«Татар-ипнформу» в ДРКБ рассказали, что сотрудничество между татарстанской клиникой и врачами из соседней страны будет касаться кардиохирургии, детской онкологии и кардиологии, педиатрии и реабилитации маленьких пациентов.