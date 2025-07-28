Дрифт-шоу, гонки на мотоциклах и музыка: как прошел мото-Сабантуй в Балтасях

Популярный рэпер Нурминский на прошлой неделе провел мото-Сабантуй «Урман Балтач» в Балтасях. Это первый в Татарстане Сабантуй, объединивший традиционные национальные игры, мотогонки, авто- и мотошоу. Корреспондент «Интертат» побывала на празднике.

На площадках мото-Сабантуя можно было увидеть представителей разных поколений, однако этот праздник получился по-настоящему молодежным. Как заявлял сам Нурминский, цели мероприятия – дать положительный импульс, воспитание молодому поколению, а также развивать туризм в Балтасинском районе.

Двухдневный праздник включал в себя Сабантуй в мотостиле и Чемпионат Татарстана по эндуро-гонкам.

«Урман Балтач» – первый мото-Сабантуй в РТ. Мы совместили все, за что любят «Лето в Татарстане», и упаковали в двухдневный open-air c 4-м Чемпионатом РТ по эндуро-гонкам. Чем уникален формат? Четыре мира в одном: мотогонки, народные игры Сабантуя, open-air-концерт, авто- и мотошоу. Техника мирового уровня: тест-драйв 12 квадроциклов TGB Blade 600 / 1000, автовыставка редких JDM, muscle и кастом-ретро, финальный баттл автозвука – SPL-замеры до 160 дБ», – заявлено в анонсе фестиваля.

Вместо конных скачек – мотогонка

Сразу за входом на майдан открывался вид на детскую площадку. Детей встречали пони в розовых накидках. Было предоставлено большое количество игр. Напротив детской площадки – выставка автозвука и автомобилей. Несмотря на мощность звука, зрители с интересом наблюдали за происходящим, а на вопрос о том, не болят ли у них уши, со смехом ответили: «Болят, очень болят!»

«Что я скажу – молодым нравится. Это уже не та техника, которая была в наше время», – сказала зрительница Фарида апа, добавив, что в целом праздник ей понравился.

Настоящий Сабантуй прошел на главном майдане, но вместо привычных нам соревнований и игр проводили специальные, связанные с мотоспортом. Например, вместо горшка требовалось попасть палкой по шлему. «Бег с коромыслом» заменил «бег с мотоциклом», изменился и «бой подушками на бревне»: мужчины сидели не на бревне, а на мотоциклах, на ходу движения били друг друга набитыми соломой мешками, чтобы свалить противника на землю. Эта игра называлась «Рыцарский турнир».

«Хороший праздник, все хорошо организовано. И игры интересные, новые, с участием мотоциклов. В молодости я интересовался мотоциклами, и сейчас мне интересно», – говорит Ильшат Тухватуллин.

Ближе к вечеру началась дискотека. Открыли концерт Ильназар, Лэйна, затем на сцену вышел сам Альберт Нурминский. Хедлайнерами стали Марат Яруллин и Фирдус Тямаев.

«Объединить самый красивый татарский праздник с мотогонками, провести в новом формате – очень оригинально и сильно», – сказал Марат Яруллин. Он исполнил свои хиты и новые песни из своего летнего альбома.

Фирдус Тямаев на мото-Сабантуй приехал прямо из Турции, где отдыхал с семьей.

«Он был на отдыхе. Семья осталась в Турции, он ради нас приехал. Вечером обратно улетает в Турцию», – сказал о нем Альберт Нурминский. Отметим, что на следующий день Фирдус Тямаев выступил на Дне села в Буинском районе.

Чемпионат Татарстана по эндуро

На следующий день утром стартовал Чемпионат РТ по эндуро. Это гонки на пересеченной местности на специальных мотоциклах. Такой вид мотоспорта подразумевает агрессивный стиль вождения на специализированных трассах с препятствиями в виде бревен, камней, шин и т. д.

Желание принять участие в 4-м Чемпионате РТ по эндуро-гонкам изъявили спортсмены не только из Татарстана, но и других регионов России.

«Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Марий Эл, Кировская область, а также много участников из Татарстана. Более 200 человек. Вчерашний фестиваль получился в тысячу раз лучше, чем мы думали, а сегодня Чемпионат Татарстана по эндуро – впервые в нашем районе, поэтому люди еще о нем мало знают, это что-то новое, необычное. Несмотря на это, интересуются, зрителей было довольно много», – сказал Альберт Нурминский.

Специально для гонок организаторы соорудили стадион на поле и трассу в лесу. Трасса внутри стадиона шла в виде зигзага и составляла 3 километра в длину.

«Очень хороший трек сделали. На первом круге проткнул колесо, но все равно все проехал, альхамдулиллях. Мотоспортом занимаюсь примерно 4 года, но это еще первая моя гонка», – рассказал гонщик из Арска Азат Хакимов.

Как ранее заявлял Альберт Нурминский, на проведение мото-Сабантуя ушло более 10 миллионов рублей. Несмотря на поддержку от спонсоров, основная часть расходов легла на плечи самих организаторов.

«Призовой фонд превысил 500 тысяч рублей, поскольку праздник в мотостиле. Среди призов – дорогая экипировка, мотошлемы, маски, а также телевизор, есть и денежные призы», – отметил Нурминский.

Большинство призов были разыграны в первый день в виде лотереи, а некоторые подарки Нурминский бросал со сцены.

Участникам чемпионата были вручены медали с гравировкой «Я здесь был, и я смог», а победителям – специально изготовленные кубки.