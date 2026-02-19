«Древо дружбы» зажглось в сквере Журналистов города Нурлата

В сквере Журналистов Нурлата открыли арт-объект «Древо дружбы». Мероприятие прошло в рамках проекта «Күршеләр – иң бердәм кешеләр» («Соседи – самые сплоченные люди») и фестиваля «Надежды России». Событие стало частью республиканского фестиваля «Күрше» и проекта «Зима в Татарстане», сообщили в сообществе АНО «Созвездие Нурлата».

В церемонии принял участие глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Среди гостей были представители творческой интеллигенции, ветераны журналистики и волонтеры. Кульминацией стало включение световой конструкции «Древо дружбы». Место для установки выбрали рядом с «Кубом дружбы» – в сквере, который считается одним из самых символичных общественных пространств города.

Арт-объект приурочили к нескольким датам: 95-летию районной газеты «Дуслык» («Дружба»), Году воинской и трудовой доблести в Татарстане и Году народного единства в России. Проект реализовали дизайнер Елена Мингалимова и предприниматель Айрат Мустафин.

Право открыть экспозицию предоставили Дамиру Ишкинееву, руководителю проекта Резеде Гиняевой, а также ветеранам журналистики Валентину Бурайкину и Сакине Хайруллиной.

Резеда Гиняева пояснила, что заключительный фестиваль решили провести именно в сквере Журналистов, поскольку это один из самых молодых и символичных уголков Нурлата, где установлен единственный в Татарстане памятник работникам пера.

По ее словам, организаторы стремились сделать это пространство живым местом притяжения для горожан, а новый арт-объект должен был добавить ему тепла и света. Она подчеркнула, что проект показал: добрососедство – это основа общества, а мероприятия в его рамках объединили сотни людей разных поколений.

Гиняева добавила, что «Древо дружбы» символично пускает корни в Нурлате и напоминает о важности взаимной поддержки. Также она поблагодарила главу района, партнеров и жителей города за поддержку инициативы.

В рамках фестиваля подвели итоги творческих конкурсов. Наградили победителей конкурса чтецов патриотических произведений местных авторов, а также авторов лучших публикаций конкурса «Дом, где живет дружба», который проходил на страницах газеты «Дуслык» («Дружба», «Туслах»).

Партнерам проекта вручили благодарственные письма за помощь в его реализации.

На сцене чествовали поэтов, чьи патриотические произведения поддерживают бойцов на передовой. В Нурлатском районе сегодня действуют 187 волонтерских групп. Они отправили в зону специальной военной операции 625 тонн гуманитарного груза и более 90 единиц техники.

Рядом со сценой работала выставка, где добровольцы представили изделия, изготовленные для нужд СВО. Для гостей организовали горячий чай, интерактивную игру «Пингвины и дворовые чудеса» для детей и семейный турнир «Мы едины».

Праздничную атмосферу дополнили флешмоб волонтеров «ДоброГрани», выступление вокального ансамбля «Умырзая» и музыкальные номера работников культуры.

Проект «Күрше» инициирован Институтом развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он стал продолжением программ «Наш двор» и развития общественных пространств.

Фото: https://vk.ru/sozvezdie_nurlata