Древо долголетия: разработки Татарстана в области здоровья покоряют исламский мир

Природные продукты компании «Инитиум-Фарм», произведенные в Татарстане впервые презентовали на Международном саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Созданные на основе субстанций из сибирской пихты и сертифицированные по системе Халяль биоактивные добавки, вызвали большой интерес у представителей стран исламского мира.

Замедляющие старение вещества отличает запах свежести и хвои

Форум «KazanSummit 2022» проходил в последних числах мая на территории казанского выставочного комплекса «Казань Экспо». В его работе приняли участие представители более 60 мусульманских стран, а том числе Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Индонезии, Малайзии, Сингапура. Во время выставки стенд научно-производственной компании «Инитиум-фарм» посетил в том числе Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который поинтересовался фармацевтическими разработками компании. Основатель и генеральный директор компании Фания Маганова рассказал, что «Инитиум-фарм» выпускает лекарственные препараты на основе природных терпенов сибирской пихты, - особых природных соединений, которые выполняют защитную функцию в растениях, позволяющую сохранять клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий. «То, что защищает растительную клетку, защищает и животную, именно поэтому, в фокусе нашего внимания, изучение действия природных терпенов на организм человека, как перспективных фармакологических соединений, не обладающих токсическими свойствами», - рассказала Фания Маганова. Отдельно она отметила, что ряд продуктов компании, в частности биоактивные добавки «КардиоОрганик»*, «ВитаТерпен Актив»* сертифицированы по системе Халяль, что позволяет поставлять их в страны мусульманского мира.

Участвуя в дискуссии на панельной сессии World Halal Day, в работе которого приняли участие спикеры из Турции, Бахрейна, ОАЭ и других стран арабо-мусульманского мира и посвященной перспективам развития Халяль фармацевтики и медицинского туризма, Фания Маганова рассказала более подробно о основных разработках и исследованиях компании «Инитиум-Фарм».

«Хвойные деревья живут дольше всех растений. Например, калифорнийская сосна живет больше 4 тысяч лет. В чем ее секрет? В терпенах – природных компонентах, которые защищают дерево от неблагоприятных воздействий окружающей среды или от насекомых. Представьте, что вы вошли в лес и почувствовали запах хвои или свежей травы. Эти запахи вызывают терпены, - смолистые вещества, обладающие уникальными противовоспалительным эффектом, который усиливает иммунную систему человека и замедляет старение клеток организма», - рассказала Маганова.

В странах Азии и Ближнего Востока высока потребность в товарах для здоровья, сертифицированных по системе Халяль

После панельной сессии к Фание Магановой обратился Председатель Всемирного дня Халяль (UNWHD) Мухаммед Джинна, который попросил более детально ознакомить его с разработками. Его проводили к стенду «Инитиум-фарм», где подробно рассказали о препаратах и представили сертификат Халяль. Зарубежному гостю рассказали, что биологические добавки к пище производят на производственной площадке в Набережных Челнах. Требованиям Халяль соответствуют не только продукты сами, но и сырье из которых они производятся, оборудование компании, производственные помещения, упаковка.

Мухаммеду Джинну также рассказали, что добавка «КардиоОрганик»* имеет в своем составе 300 видов терпенов, в том числе лимонен. А также полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и витамин Е. Эти незаменимые для организма вещества помогают противостоять возрастным изменениям, сохранять упругость мембран клеток, заботиться о здоровье сердца и сосудов и помогают быстрому восстановлению после перенесенных инфекций, в том числе и вирусных. Также было доказано, что «КардиоОрганик»* снижает уровень холестерина в крови.

В свою очередь новый продукт «ВитаТерпен Актив»*, произведенный в виде липосомальной формы, способствует улучшению работы почек, печени и желчного пузыря. Новая форма позволяет максимально усваиваться действующим веществам в организме человека. Комбинация природных терпенов сибирской пихты, витаминов и кислот Омега-3 помогают снимать воспалительные процессы в организме, снижают риск возникновения заболеваний. Доказано, что ВитаТерпен Актив способствует восстановлению клеток печени и снижает индекс фиброза. После презентации Мухаммед Джинн и Фания Маганова обсудили перспективы поставки продуктов компании в одну из исламских стран. Председатель Всемирного дня Халяль отметил, что мусульманское население стран Азии и Ближнего Востока неуклонно растет, поэтому есть большая потребность в поставках товаров для здоровья, сертифицированных по системе Халяль.

Благодаря процессу аутофагии организм очищается и словно бы омолаживается

Компания «Инитиум-фарм» существует с 2005 года и позиционирует себя как научно-исследовательский центр. Основное направление деятельности – это исследование влияния природных терпенов на организм человека. В 2021 году специалисты компании «Инитиум-Фарм» совместно с учеными Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН выяснили, что терпены сибирской пихты способны запускать в организме человека процесс аутофагии — очищения от «клеточного мусора», тем самым увеличивая продолжительность жизни.

Аутофагия — это естественный механизм утилизации «отходов» живой клетки. С ее помощью ненужные компоненты клеток, такие как поврежденные молекулы белков и органеллы, а также вирусы, перерабатываются в питательные вещества. Таким образом, благодаря процессу аутофагии организм очищается и словно бы омолаживается. Но аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, и процессы их естественного очищения находятся в спящем состоянии. Поэтому ученые всего мира активно ищут способы, как разбудить этот процесс. Разработки компании «Инитиум-Фарм» помогают сделать это, используя природные терпены сибирской пихты, входящие в состав продуктов. Кроме того, ученые доказали, что терпены в экспериментах проявили антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Исследователи пришли к выводу, что эти вещества могут стать средством для профилактики нейродегенеративных изменений, вызывающих болезнь Альцгеймера, старческую деменцию, болезнь Паркинсона.







Также в портфеле компании «Инитиум-фарм» есть лекарственное средство на основе натуральных компонентов «Абисил»**. Он выпускается на заводе «Татхимфармпрепараты» в Казани. Данный препарат обладает выраженным противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным, и иммуномодулирующим эффектами и рекомендован к использованию как средство барьерной профилактики заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также для предотвращения осложнений простудных заболеваний. Он эффективен как против бактерий, так и против вирусов, включая коронавирусы. Более того, у терпенов есть доказанный эффект, что они оказывают противоопухолевое воздействие на организм. Не случайно «Абисил»** используется врачами отделения паллиативной помощи Республиканского онкодиспансера. Этот препарат вкупе с другими лекарственными средствами облегчает жизнь пациентам с тяжелыми формами заболеваний.

*Препараты «КардиоОрганик» и «ВитаТерпен Актив» не является лекарственными средствами.

**К препарату «Абисил» имеются противопоказания, необходимо ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Производитель ООО «Инитиум-Эдванс», Лицензия ФС-99-02-004902 от 02.09.2015