Древний обряд, уха и много солнечной энергии: Татарстан встретил мордовский Валда Шинясь

Череда национальных праздников в Татарстане продолжилась в Тетюшском районе республиканским праздником мордовской культуры Валда Шинясь. На рыбацком стане варилась уха, звучали речи и песни на мордовском языке, а ярмарка удивляла разнообразием изделий народного творчества. Самые яркие моменты — в обзоре «Татар-информа».

Жители села Кильдюшево Тетюшского района Татарстана воссоздали уникальный старинный обряд, который не проводился довольно долгое время Фото: © «Тетюшские зори» tetyushy.ru

На празднике возродили старинный обряд поклонения солнцу

Накануне жители села Кильдюшево в Тетюшском районе Татарстана воссоздали уникальный старинный обряд, который не проводился довольно долгое время. Впервые увидеть его удалось на празднике мордовской культуры спустя примерно полвека.

В переводе на русский язык Валда шинясь означает «Светлый день» и ассоциируется именно с ярким солнцем, изобилием и плодородием. Жители села Кильдюшево, в котором проживают представители национальности мордва-мокша, рассказывают, что в прошлом люди каждое свое утро начинали с поклона солнцу, а в день летнего солнцестояния выходили для этого в центр села и проводили посвященные солнцу обряды.

С первыми лучами солнца бабушка встает, умывается, зажигает свечу перед иконами, молится и собирает корзину с нехитрой снедью Фото: © «Тетюшские зори» tetyushy.ru

Организатор праздника Марина Кудашова поделилась с «Татар-информом», почему же обряд не проводился ранее: долгожительницы села, которые играют в нем главную роль, по состоянию здоровья были не в силах проводить обряд, а молодые уже отошли от этого обычая, не знают слов, молитв. «Нет зова сердца», — пояснила собеседница агентства.

Несмотря на все сложности, старинный обряд все-таки было решено возродить и привлечь к нему как можно больше внимания общественности.

«Шити сюконяма («Поклонение солнцу») проводится на рассвете. С первыми лучами солнца бабушка встает, умывается, зажигает свечу перед иконами, молится и собирает корзину. В корзину она кладет нехитрую снедь — хлеб, блины, яйца, пирог, мед, квас и выходит на перекресток. На перекрестке собираются ее подруги-односельчанки, все вместе они идут на родник под названием Кереметь — это святой источник, место моления мордвы. Моления здесь проводились на протяжении нескольких веков, с тех пор как в 1648 году образовалось село Кильдюшево. Уже тогда родник был широко известен.

На святом роднике набрали воды, поднялись на пригорок, прочитали молитвы-«озксы» и поклонились Верховному Богу Шкаю и Богу Солнца Ши-Пазу Фото: © «Тетюшские зори» tetyushy.ru

Обычно в обряде принимают участие пять-шесть бабушек. В этом году ведущей, прочитавшей молитвы, стала жительница села Клавдия Ишелева. Как и полагается, для обряда она рано встала, собралась, зажгла свечу, попросила благословение у икон, помолилась, собрала корзину с едой и пошла на перекресток, где ее поджидали односельчанки и несколько детей. На святом роднике они набрали воды, поднялись на пригорок, прочитали молитвы-«озксы» и поклонились Верховному Богу – Шкаю и Богу Солнца Ши-Пазу.

«Молящиеся просили покровительства, благодарили богов за дары, дети прочли стихотворения — восхваление солнцу», — поделилась Марина Кудашова.

После молитв Клавдия Ишелева окропила водой детей и участниц обряда, чтобы не было хворей, а также посевы — для богатого урожая Фото: © «Тетюшские зори» tetyushy.ru

После молитв Клавдия Ишелева окропила водой детей и участниц обряда, чтобы не было хворей, а также посевы — для богатого урожая. Далее на костре приготовили обрядовое блюдо — Ал ям. Это суп, который очень быстро готовится из простых продуктов. В блюдо кладется картошка, зелень, приправы, при кипении туда добавляются взбитые яйца. «Суп готовится на природе и очень быстро и из доступных продуктов», — поделилась рецептом приготовления Марина Кудашова.

После началась совместная трапеза, и праздник Валда Шинясь продолжился.



«Наша миссия — передать культурное богатство нашему будущему поколению»

О красочном событии в своем Telegram-канале написал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Продолжаются наши традиционные народные праздники! Сегодня в Тетюшском районе Татарстана проходит республиканский праздник мордовской культуры Валда Шинясь. Валда Шинясь ила марта! Седейшкавань поздоровт, Валдо Шинясть чи марто!» — дистанционно поприветствовал гостей и участников праздника руководитель республики.

Официальную часть IX фестиваля открыл театрализованный пролог «Шинь часттнень коряс эрямс маштома» («Искусство жить по солнечным часам»), в котором мифологические персонажи мордовского эпоса рассказали об истории мордовского народа, его традициях и обычаях и создали особый колорит, слившись с красотой Тетюшской земли.

Рамис Сафиуллов напомнил, что праздник проводится с 2014 года и уже приобрел статус республиканского уровня Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Затем гостей приветствовали почетные гости мероприятия: депутат Госдумы РФ VIII созыва Ильдар Гильмутдинов, замначальника Управления по реализации национальной политики Департамента по внутренней политике Президента РТ Евгений Ефимов, председатель комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев и многие другие.

Первым слово взял глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, который поздоровался с собравшимися на мордовском языке. Он напомнил, что праздник проводится с 2014 года и уже приобрел статус республиканского уровня.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Шумбрат! Здравствуйте! Исэнмесез! Наш тетюшский народ — многонациональный народ. Для каждой национальности у нас есть свой праздник. Для чувашей — Чуклимэ, мордвы — Валда шинясь и Сабантуй для татар. С уважением и восхищением мы всегда проводим эти праздники! Из года в год обновляется эта площадка и мы будем это приумножать. Всем хорошего настроения, удачи, успехов!» — пожелал глава района.

Депутат Ильдар Гильмутдинов отметил, что в Год культурного наследия России празднование Валда шинясь — важное событие для мордовского народа, который живет в Татарстане. «Наша с вами миссия — передать то культурное богатство, которое есть, нашему будущему поколению. Берегите свое культурное наследие, духовность, родной язык», — обозначил депутат задачу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Валда шинясь» заряжает всех солнечной энергией

Председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов зачитал приветствие Председателя Госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, который в эти дни находится на Сабантуе в Санкт-Петербурге:

«Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю празднования республиканского праздника мордовской культуры Валда Шинясь в Тетюшском районе. Посвященный Дню летнего солнцестояния, мордовский праздник играет большую роль в сохранении культуры и языка мордовского народа. Задорные песни, веселые танцы и мифические обряды переплетаются с увлекательными и спортивными состязаниями, создавая неповторимый колорит и душевную атмосферу. Сюда приходят семьями, чтобы отдать свое почтение Солнцу — источнику света и тепла, попросить изобилия и плодородия. Валда шинясь заряжает всех солнечной энергией, восхищает радушием и гостеприимством мордовского народа. 2022 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. Традиционные национальные праздники, народные гуляния, этнофестивали, которые прочно вошли в ежегодный режим нашей республики, позволяют народам Татарстан показать свои самобытные обычаи, фольклор, кухню, костюмы и ремесла. Мы ценим деятельность национальной автономии мордвы, а Татарстан нацелен на восстановление народных традиций. Пусть этот светлый день подарит каждому радость и хорошее настроение».

Айрат Зарипов зачитал приветствие Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина: «Татарстан нацелен на восстановление народных традиций» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова отметила, что очень важно сохранить те традиции, которые есть у народов Татарстана.

«В республике проживают представители более 173 национальностей, у каждого свои традиции, которые мы все чтим. Хотелось бы сказать огромное спасибо старшему поколению, которое передает эти традиции молодым, бережно сохраняя и транслируя их. Это является нашими духовными скрепами, которые нас держат и оберегают от всего», — сказала Адгамова.

Тетюшский район — самый рыбный

На празднике был представлен традиционный уклад крестьянской жизни, гости могли порыбачить, угоститься свежеприготовленной ухой и различными блюдами мордовской кухни. По словам главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова, мордовский народ раньше в основном питался рыбой, и в национальной кухне много именно рыбных блюд.

Мордовский народ раньше в основном питался рыбой, и в национальной кухне много именно рыбных блюд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В центре села был открыт рыбацкий стан: на костре готовилась уха, а также рыба на углях и в кляре, все желающие могли попробовать вяленую и копченую рыбу. Организаторы рассказали о мордовских блюдах и секретах их приготовления.

На празднике организовали несколько площадок с забавами от лесной хозяйки Вир Авы у дерева желаний, гаданиями и чудесами от владычицы воды Ведь Авы, мордовскими народными играми, конкурсами для детей. Гости праздника также могли испытать свои силы в поднятии бревна и толкании его на дальность, познакомиться с традиционными местными ремеслами сельских жителей.

Помимо этого, работала знаменитая «Тюштянская ярмарка» — выставка-продажа изделий народных умельцев, где были представлены мордовские куклы «мотанка», изделия из дерева, украшения, картины и многое другое.

На «Тюштянской ярмарке» прошла выставка-продажа изделий народных умельцев, где были представлены мордовские куклы «мотанка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После официальной части началась концертная программа самодеятельных творческих коллективов из районов Татарстана и приглашенных коллективов из соседних регионов «Льется мордовская песня». Завершился праздник выступлением театра песни «Росичи» из Саранска.

Праздник Валда шинясь проводится в Кильдюшеве с 2014 года. Организаторы стремятся восстановить традиции мордовского народа, сохранить этническую память и дать возможность фольклорным коллективам и народным мастерам проявить себя.

Валда шинясь объединяет два основных субэтноса мордовского народа — эрзя и мокшу, а также уникальную этнографическую группу мордвы-каратаев, проживающих в Камско-Устьинском районе Татарстана. Примечательно то, что разговаривают последние на каратайском говоре татарского языка, но при этом сохраняют свое этническое самосознание. Валда Шинясь по праву можно считать главным объединяющим событием мордовского народа, проживающего в Татарстане и за его пределами.