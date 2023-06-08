Древние летописи, воспоминания старожилов: в Казани презентовали книгу «Свет православия»

В казанском Национальном музее РТ состоялась презентация научно-популярной книги Евгения Бурдина «Свет православия». В мероприятии приняли участие работники музея, экскурсоводы, историки, сотрудники библиотек и студенты.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По словам автора, книга охватывает полную историю православия на территории Татарстана. Она богато иллюстрирована, что позволяет визуально представить описываемые здесь уникальные объекты православного культурного наследия.

В написании книги Бурдинов использовал древние летописи, богослужебные предметы и обращался к воспоминаниями у старожилов. В издании также представлены фотографии и факты о культовых зданиях и все то, что может служить доказательством проживания православного населения.

«Необходимо коренное изменение отношения населения к региональной истории и культуре через реализацию подобных просветительских проектов. Книга является продолжением исследования феномена христанства в Среднем Поволжье 16-го века и до нашего времени», — объяснил писатель.

Автор отметил, что книга написана доступным языком и рассчитана на широкую читательскую аудиторию. Для исследователей она сможет послужить полезным пособием в работе.

«Книга является продолжением моего издания „По следам Спасителя“, в которой представлена первая часть истории христианства. Её можно использовать как пособие по истории Русской православной церкви на данной территории», — пояснил он.

В перспективе книга может послужить разработкам экскурсионных маршрутов по наиболее значимым памятникам, связанным с христианства в регионе, а также развитию просветительской деятельности.