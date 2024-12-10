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Древнейшую табличку с заповедями планируют продать за 2 млн долларов на аукционе в США
На аукционе планируют продать древнейшую каменную скрижаль с 10 заповедями, которые датируются 300–800 годами нашей эры. Торги проведут в Нью-Йорке 18 декабря, сообщает агентство Assosiation Press.
Мраморная плита весит примерно 52 кг, а записи написаны на палеоеврейском языке.
Табличку нашли во время раскопок железной дороги вдоль южного побережья Израиля в 1913-м, причем сперва ее не признали исторически значимым артефактом.
По данным аукционного дома Sotheby's, до 1943-го табличку использовали в качестве мостовой в местном доме, пока не продали ученому, который оценил ее значимость.
«Текст, начертанный на плите, следует библейским стихам, знакомым христианским и иудейским традициям, но опускает третью заповедь против упоминания имени Господа напрасно. Он включает новое указание поклоняться на горе Гаризим, святом месте, характерном для самаритян», - говорится в сообщении.
По предварительной оценке, скрижаль может быть продана за 1–2 млн долларов.
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