Древнейшую табличку с заповедями планируют продать за 2 млн долларов на аукционе в США

На аукционе планируют продать древнейшую каменную скрижаль с 10 заповедями, которые датируются 300–800 годами нашей эры. Торги проведут в Нью-Йорке 18 декабря, сообщает агентство Assosiation Press.

Мраморная плита весит примерно 52 кг, а записи написаны на палеоеврейском языке.

Фото: © аукционный дом Sotheby's

Табличку нашли во время раскопок железной дороги вдоль южного побережья Израиля в 1913-м, причем сперва ее не признали исторически значимым артефактом.

По данным аукционного дома Sotheby's, до 1943-го табличку использовали в качестве мостовой в местном доме, пока не продали ученому, который оценил ее значимость.

«Текст, начертанный на плите, следует библейским стихам, знакомым христианским и иудейским традициям, но опускает третью заповедь против упоминания имени Господа напрасно. Он включает новое указание поклоняться на горе Гаризим, святом месте, характерном для самаритян», - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, скрижаль может быть продана за 1–2 млн долларов.