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Древнее селище в Аксубаевском районе признают объектом культурного наследия
Барскоенорускинское селище III в Аксубаевском районе включат в реестр выявленных объектов культурного наследия. Проект приказа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия проходит антикоррупционную экспертизу.
«Включить объект археологического наследия „Барскоенорускинское селище III“, расположенный на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, в перечень выявленных объектов культурного наследия», — отмечается в тексте.
Также документом предусмотрен особый режим использования этой территории, ее границы.
Селище относится к X-XIV векам и находится на краю высокой террасы.
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