Дрессировщик Ростислав Гаврылив: В год Тигра стоит быть предусмотрительнее

Чего ожидать от следующего 2022 года, который объявлен годом Тигра, и чего опасаться, обсудили в интервью руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин и известный дрессировщик Ростислав Гаврылив.

«Я думаю, от этого года стоит ожидать грациозности, потому что эти животные безумно грациозны и красивы. Также год должен быть мощным энергетически, событийно, потому что тигры олицетворяют некую мощь. Чего опасаться? Опасаться стоит клыков и удара лапой. Думаю, стоит быть более осторожным и предусмотрительным», — поделился дрессировщик.

Напомним, что аттракцион-шоу Ростислава называется Big Cat Show, в нем участвуют два бенгальских белых тигра, четыре рыжих тигра и один лев обыкновенный африканский. Четыре рыжих тигра это —одна семья. Магда — уникальная тигрица с высоким интеллектом. А еще она связана с Татарстаном – родилась в Казанском зооботсаде в 2013 году, а спустя семь лет гастролей по стране вернулась на родную землю и принесла потомство. «Это наша любимая татарочка», — говорит о ней дрессировщик.

У тигрицы есть жених и двое детей. В представлении они выступают как семейный подряд.

По словам Ростислава, ему проще договориться с тиграми. Львы более непредсказуемые — например, кажется, что ничего не предвещает беды, но в какой-то момент лев может резко начать агрессировать, ему очень тяжело потом успокоиться. «Но все зависит от каждого животного, от его характера, потому что, например, наш лев — ленивец», –добавил он.

У дрессировщика, заметил Адрей Кузнецов, много шрамов, и спросил, часто ли его кусали хищники.

«Прикусывали, я бы сказал. Серьезных нападений не было, сильных шрамов тоже нет, лишь мелкие царапинки, – ответил Ростислав.

Как он отметил, наиболее неприятный случай произошел во время премьеры в 2020 году, когда они только приехали на гастроли в Казань. «В первый день уже под конец аттракциона лев, про которого я рассказывал, выполняет свой трюк, в конце я ложусь на него, мы обнимаемся. Затем мы должны были вместе с ним уйти в сторону выхода, но тут что-то пошло не так – он решил поиграть со мной, начал лапами меня цеплять. Я не могу сделать резких движений, потому что знаю, что это чревато последствиями. В итоге мне удалось отойти на метр ото льва, он прыгнул на меня, я его откинул, и, слава богу, все хорошо закончилось».