Дрессировщик Ростислав Гаврылив: Сейчас базой является Казанский государственный цирк

Руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин и известный дрессировщик Ростислав Гаврылив в интервью обсудили сотрудничество с Казанским государственным цирком, который стал во время пандемии базой для аттракцион-шоу Big Cat Show, в нем участвуют два бенгальских белых тигра, четыре рыжих тигра и один лев обыкновенный африканский.

«Сейчас базой является Казанский государственный цирк. Когда наступил локдаун, нам посчастливилось оказаться на гастролях в Казани, мы огромную поддержку получили со стороны Министерства культуры РТ, в частности, от директора цирка Рамиля Дамировича [Шарифуллина]. Он нас приютил, пригрел, поэтому с 2020 года мы уже плотно сотрудничаем с Казанским государственным цирком. Наши взгляды на цирковое искусство сошлись, так как я любитель гуманной дрессуры», — поделился Ростислав Гаврылив.

На вопрос о дальнейшей перспективе остаться в Казани дрессировщик ответил, что ему хотелось бы в это верить. По его мнению, это гордость – быть частью Казанского цирка. «Благодаря Рамилю Дамировичу и Министерству культуры, этот аттракцион-шоу сохранился и действует. Нас поддержали и кормлением животных, и предоставлением базы, чтобы мы могли и репетировать, и развиваться», — добавил он.

Ростислав Гаврылив считает Казанский цирк самым безопасным, а также красивым и ухоженным. «Все службы работают отменно, максимально быстрое реагирование. Даже взять тот случай, когда произошел конфликт между слонихами: как оперативно произошла эвакуация, и как все слаженно работали».

«Даже проезжая мимо цирка, всегда любуешься. Кстати, не так давно узнал интересный факт о том, что подсветка цирка говорит о погоде на следующий день, синий цвет — будет похолодание. Красный — потеплеет», — отметил дрессировщик.