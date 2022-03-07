Дрейер о победе над «Ахматом»: Ключевым моментом стала наша вера в себя

Победить «Рубину» в матче с «Ахматом» позволила вера в себя с первой до последней секунды матча. Таким мнением поделился автор победного гола Андерс Дрейер на послематчевой пресс-конференции.

«Мы хорошо поработали на сборах и обрели уверенность в своих силах. Мы могли и были близки к тому, чтобы достичь хорошего результата в игре с "Зенитом", затем смогли победить "Ротор" в кубковой игре, и сегодня мы верили в себя с первой минуты до последней», - отметил форвард.

Он поделился эмоциями от победного гола. По его словам, игрок пережил невероятные эмоции, и в этом моменте у него получилось все ровно так, как он задумывал.